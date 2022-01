Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 6 gennaio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone: il Leone nel fine settimana potrà dare molto di più e tutti gli amori che nascono in questo periodo sono importanti. La cosa che potrebbe essere un pochino pesante nella giornata è il fatto che vuoi fare troppe cose tutte assieme. Inoltre se da poco hai ricevuto un incarico importante perché questo Urano come per il Toro anche per il Leone rappresenta cambiamenti vuoi sempre essere all’altezza, questo è bellissimo ma ovviamente comporta un certo peso. Un po’ più di attenzione in amore non guasterebbe.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Il Sagittario deve semplicemente cambiare piccole cose, perché un progetto o un programma potrebbe essere già partito o sta per partire. Sono i dettagli che vanno analizzati, ricordati che tu sei governato da Giove, quando riesci a dare ai tuoi progetti un’impronta positiva questi progetti vanno bene. Naturalmente ci sono anche delle sbadataggini, il Sagittario un po’ come l’Acquario è un segno che va un po’ di corsa e forse è un po’ troppo sicuro di sé. Marzo sarà molto importante per l’amore, dunque sarà meglio prepararsi.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Le stelle dell’Ariete promettono bene, questo è un segno zodiacale che piano piano ritrova una buona grinta. Quelli che erano rimasti bloccati nel 2021 si sono già mossi, certo sono ancora movimenti lenti e l’Ariete andrebbe più di corsa se fosse possibile, sappiamo che ogni tanto ti metti in testa cose impossibili. Dal punto di vista sentimentale questo potrebbe essere un errore. Tra sabato e domenica, soddisfazioni.

