Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, giovedì 6 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che se sei dello Scorpione in questo momento è importante dire le cose con i toni giusti. E’ già da qualche giorno che sto invitando i nati Scorpione a proporsi con diplomazia. Lo Scorpione è governato da Marte e quando tu hai a che fare con delle persone che reputi stupide e che non vogliono proprio capire certi concetti basilari anziché utilizzare l’arma della dolcezza ti spazientisci e magari dici delle cose sconvenienti. Questa però è una settimana partita confusa e da un certo punto di vista sei anche giustificato se hai perso le staffe, persino la vita degli altri è in questo momento sulle tue spalle o se non altro quelle delle persone della famiglia a cui tieni.

Per chi è nato sotto il segno del Cancro: sai che c’è questa lunga opposizione di Venere che ti sta dando fastidio. Nella migliore delle ipotesi è un fastidio non legato all’amore, in questi giorni e negli ultimi due o tre mesi le coppie forti si sono dovute confrontare con problemi relativi alla casa o ai soldi, magari se c’è da ristrutturare un appartamento, se si deve programmare una vita insieme. Venere opposta rappresenta anche questo momento di stallo che per qualcuno è rappresentato dall’amore. Inoltre se in questo periodo, allargando il discorso anche alle amicizie, non senti di avere attorno delle persone carine potresti isolarti un pochino. E’ il tipico atteggiamento che i Cancro utilizzano quando vogliono farsi notare: tu sei sempre presente, disponibile e pronto a divertire gli altri e potresti pensare “vediamo che succede se sparisco per un po’, se non mi faccio sentire.” L’amore sembra lontano, ma è davvero così?

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Il segno dei Pesci conta sulla propria istintività, anche su quel briciolo di irrazionalità che rende più facile vivere i sogni e si dice che chi non sogna non vola. Allora è importante sì volare, perché spiccare il volo e allontanarsi da una realtà che spesso non si accetta è bellissimo, tuttavia attenzione a rimanere un po’ troppo sospesi in aria perché bisogna tornare con i piedi per terra. Lo dico visto che Giove è nel segno e aiuterà coloro che hanno un grande progetto di coppia e potrebbero svilupparlo ma anche chi vuole voltare pagina in amore. Insomma abbiamo prospettive di crescita che non bisogna bloccare con un atteggiamento pessimista.

