Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2022/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si concentrano sui segni di Terra per il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Ecco cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 6 gennaio 2022, per i segni del Toro, della Vergine e del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro: al Toro voglio chiedere di mettere una pietra sopra a quanto successo tra martedì o mercoledì o comunque nell’ultima settimana. E’ chiaro che chi ha vissuto un problema ed è stato male ora deve puntare a un futuro importante. Questo è un anno che vede dominare Urano nel segno e questo presenta delle sospensioni, dei cambiamenti di lavoro e delle novità che potrebbero essere determinate dal destino oppure potresti essere proprio tu a cambiare certe cose che non ti piacciono. Venere resta comunque favorevole per le circostanze d’amore.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo dedicate a chi è nato sotto il segno della Vergine. Il fatto che la Luna sia opposta non vuol dire che le cose non funzionino, forse c’è qualche piccolo scontro nell’ambito del lavoro. In realtà in questo momento stai già pensando a certi discorsetti che dovrai fare non tanto adesso ma nel corso dei prossimi mesi, in particolare direi da maggio. Quindi le cose che non vanno bene in qualche modo vanno rimesse in sesto, raccomando tutte le persone che hanno un’attività in proprio di farsi valere. L’amore in questi ultimi tempi è stato un po’ rivisto, non da parte tua ma c’è anche chi ti ha accusato di stare troppo lontano.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Capricorno. Ci sono tanti pianeti nel segno. Questo è un cielo importante, bisogna ricordare che certamente non tendi ad adattarti alle situazioni ed è più facile che siano gli altri ad adattarsi a te. Tu vuoi sempre migliorare la tua condizione e per questo si dice che il Capricorno è un ambizioso, ma questa ambizione non va solo nella direttiva del lavoro, potrebbe essere per esempio una crescita emotiva e spirituale quella che ti interessa adesso. E’ un Oroscopo che ti permette di fare molto.

