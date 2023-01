Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, venerdì 6 gennaio 2023 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per questo giorno dell’Epifania.

Oroscopo Paolo Fox, l’Epifania di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario questo periodo mi piace: abbiamo delle stelle importanti e un aspetto interessante di Venere. Tra marzo e giugno, il Sagittario, come altri segni, dovrà fare scelte di lavoro di un certo peso. Non è importate, in questo periodo, giudicare, ma l’importante è vivere, senza prevenzioni, tutto quello che il destino offre. Venere, dal punto di vista dell’amore, può dare molto di più.



Per il Capricorno piccoli fastidi fisici, determinati anche da una Luna storta negli ultimi giorni, quindi malesseri stagionali, raffreddori: capita, di tanto in tanto! Nei rapporti in crisi, bisogna essere molto cauti. Sappiamo che il Capricorno, in questo periodo, sta dedicando tanto tempo al lavoro e, quando la mente è occupata su altre questioni che non riguardano i sentimenti, si rischia di affrontare il mondo delle relazioni in maniera un po’ scostante. Vi troverete a frequentare, per ragioni di lavoro o altro, ambienti molto diversi dai vostri. Questa è una cosa che potrebbe generare anche delle perplessità.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Per l’Acquario, preferisco la giornata di oggi a quella di domani, anche perché avremo una Luna opposta. Bene, oggi, parlare, confrontarsi, anche dedicare questa Venere all’amore, perché il pianeta è nel segno! E altra è segno evidente che l’Acquario, in questo periodo, amerà di più condividere quello che prova. Tuttavia attenzione a non essere messo in discussione da persone che non stanno bene e che potrebbero scaricare su di te alcuni presunti o veri fallimenti che non ti riguardano. Venere comunque porta la voglia di stare sereni.

Per i Pesci la buona rinascita l’ho già annunciata: nelle indicazioni per il 2023, sono stato molto chiaro e il settore della professione e dell’aspetto pratico della vita è proprio quello che coinvolge di più, tanto che alcuni dovranno tagliare i ponti con vecchie situazioni, discutere su nuove collaborazioni, ma attenzione: in maniera molto attiva e positiva! Forse, in questo periodo, non è desiderato l’amore, ma un appuntamento è importante: i sentimenti, entro fine mese, si risvegliano e io spero che chi è rimasto deluso, nel passato, si dia una chance in più.











