Oroscopo Paolo Fox oggi 6 giugno 2020/ Sagittario, Ariete, Bilancia e Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2020: Sagittario e Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni. Sagittario: La presenza della Luna nel segno sembra interferire con la posizione di Marte dando origine ad una condizione lavorativa un po’ complessa da affrontare. Alcune questioni familiari e i dubbi legati ad una relazione potrebbero rendere un po’ più pesanti queste giornate. Sarebbe meglio riuscire ad evitare degli sfoghi poco fruttuosi.

Ariete: Weekend importante da prendere con un pizzico di allegria e molta determinazione. Ogni battaglia può rivelarsi stimolante, ma ora è necessario ritrovare l’energia giusta per rimettersi in carreggiata per superare alcune tensioni legate all’ambito lavorativo. Venere favorevole regala buone possibilità in amore.

Ecco altri due segni tratti dall‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Bilancia: Sabato particolarmente utile per ragionare riguardo l’immediato futuro. Giugno e luglio sembrano essere però mesi un po’ strani, collegati a qualche problematica a livello lavorativo, aggravata da qualche ansia dovuta a delle riconferme che tardano ad arrivare. I sentimenti sembrano invece poter regalare qualche riferimento importante.

Cancro: Giornata positiva prima di una domenica che non sembra prospettarsi nel migliore dei modi. Queste ore chiedono di essere sfruttate al meglio per dire ciò che si pensa e fare ciò che si deve evitando di rimandare cose al giorno successivo.



