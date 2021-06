Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Segni di Fuoco oggetto delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Cosa devo aspettarsi Ariete, Leone e Sagittario da questa domenica 6 giugno 2021? Scopriamo insieme quali sono le indicazioni dell’astrologo nella sua rubrica Latte & Stelle…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Si parte dall’Ariete: sei molto vigoroso, molto nervoso, quando un Ariete si mette in testa di fare una cosa, di superare un problema, diventa piuttosto energico. E qui sta il guaio, perché gli Ariete che abbinano questa tensione con una certa tensione possono generare qualche malinteso. Secondo l”oroscopo Paolo Fox in amore si ha bisogno di cure in questo periodo, sabato potrebbe essere stata una giornata complessa: già oggi va un pochino meglio. Cerca di stare tranquillo, ricorda che alla fine questo è un anno che porterà vantaggi, per esempio da venerdì 11 Marte inizia un transito che aiuterà anche sul lavoro.

Capitolo Leone: oggi sei molto nervoso, se ci sono state delle difficoltà in amore bisogna stare attenti. Ogni tanto tu fai il punto della situazione e se pensi che qualcuno non è stato rispettoso nei tuoi confronti lo metti con le spalle al muro. Questa giornata riporta in auge qualche lieve malessere e dal punto di vista fisico non sei così tonico, dunque attenzione, non parlare troppo e soprattutto se c’è qualche divergenza cerca di stare calmo. Domenica e lunedì sono giornate pensierose.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: sei un po’ scontento, preoccupato, forse non sai come iniziare un nuovo progetto di vita. Secondo l”oroscopo Paolo Fox la realtà è che l’Acquario in questi giorni cerca la libertà: questa è una domenica in cui non tutto è facile da vivere, non tutto è facile da gestire, forse c’è solo la necessità di cambiare le proprie abitudini. Già questo basterebbe. E sarebbe anche un segnale di rinnovamento un semplice desiderio: quello di vedere la casa diversa, magari semplicemente ridipingerla, cambiare i mobili, cambiare qualcosa che non ti faccia avere la sensazione di stare sempre nello stesso ambiente, anche se magari è così. Questo è un momento in cui la tua creatività prende quota: da venerdì bisognerà attenersi un po’ più alle regole del gioco evitando di strapazzare il proprio fisico.

