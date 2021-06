Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Poteva mancare l’approfondimento dedicato ai segni d’Acqua in questo appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? Ovviamente no. Cosa devono attendersi i nati Cancro, Scorpione e Pesci? Questo è il posto giusto per scoprirlo…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo a passare in rassegna i segni d’Acqua con le previsioni per il Cancro: avere Venere nel segno, Marte nel segno, Giove e Urano in buon aspetto è certamente un indizio di forza. Intanto questa domenica risulta migliore delle giornate di venerdì e sabato, allora questo indicatore di fortuna nelle relazioni, negli incontri, che è Giove, potrebbe funzionare a meraviglia per farti incontrare qualcuno, per emozionarti come non capitava da tempo. E non bisogna tenersi lontani dai nuovi amori, solo se nascono parallelamente ad una storia che dura da tanto forse ci sarà da preoccuparsi. Bello questo Cielo per fare finalmente quello che vuoi tu anche sul lavoro.

Nato Scorpione? Secondo l”oroscopo Paolo Fox oggi sei molto stanco, forse ti sei stressato tanto da ieri sera? Forse hai messo alla prova il tuo fisico? Sappi che questa giornata di domenica fa pendant con quella di lunedì e quindi per 48 ore è meglio rilassare corpo e mente. Resta invece un bel Cielo per le relazioni, con Venere in buon aspetto, anche se part-time, se vissute così, per divertimento – vale per i single! – mentre le coppie di lunga data se stanno ancora insieme evidentemente hanno superato la crisi più brutta che c’è stata da metà aprile fino alla prima settimana di maggio.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo paragrafo dedicato ai Pesci: questa Luna è in aspetto interessante, questa Venere finalmente emozionante. Cuori solitari: avete incontrato una persona carina? Allora non state lì a pensare se sarà quella per la vita oppure no, perché poi sappiamo come vanno oggigiorno i rapporti. Magari una storia all’inizio sembra di poco conto e poi strada facendo diventa importante. In amore siamo diventati tutti un pochino diffidenti, soprattutto all’inizio. Secondo l”oroscopo Paolo Fox sia che tu voglia vivere una nuova storia, sia che tu voglia riequilibrare una nuova storia – premesso che il partner sia d’accordo – sappi che giugno sarà un mese forte da questo punto di vista. Questa domenica è davvero interessante: qualcuno uscirà dal tunnel dei pensieri neri e da una crisi che sta attraversando da tempo. Reazioni positive sono ben accette in questo periodo.

