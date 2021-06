Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. L’esperto degli astri più famoso del Belpaese, nel consueto appuntamento su Radio Latte & Miele, si è soffermato sulle stelle di Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa aspettarsi? Continua a leggere per scoprirlo…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno d’Aria è quello dei Gemelli: non hai dubbi in questo periodo, vuoi sviluppare la tua creatività, però c’è qualche impiccio di carattere legale, finanziario, magari risultati che non sono all’altezza. Oppure devi rimediare, perché se sei un capo, un organizzatore, non tutti quelli che c’erano l’anno scorso, negli ultimi mesi, ci saranno in autunno. Quindi c’è da rivedere tante scelte: tu stesso potresti mettere qualcuno alla porta. Non è più, quella che desideri, una storia d’amore? Cerca di lavorarci su, questa è una domenica interessante per i sentimenti.

E la Bilancia? Devi ritrovare smalto, grinta, c’è stato un po’ di nervosismo tra venerdì e sabato, però questa giornata sembra migliore. Questo Cielo è un po’ particolare per i sentimenti, tu vuoi fare una cosa e il partner non è d’accordo: tu proponi e il partner non dispone. Insomma, pare che ci siano delle piccole tensioni che possono diventare grandi se già da tempo qualche incertezza è in piedi: calma e sangue freddo.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura riservata all’Acquario: sei un po’ scontento, preoccupato, forse non sai come iniziare un nuovo progetto di vita. La realtà è che l’Acquario in questi giorni cerca la libertà: questa è una domenica in cui non tutto è facile da vivere, non tutto è facile da gestire, forse c’è solo la necessità di cambiare le proprie abitudini. Già questo basterebbe. Secondo l”oroscopo Paolo Fox sarebbe anche un segnale di rinnovamento un semplice desiderio: quello di vedere la casa diversa, magari semplicemente ridipingerla, cambiare i mobili, cambiare qualcosa che non ti faccia avere la sensazione di stare sempre nello stesso ambiente, anche se magari è così. Questo è un momento in cui la tua creatività prende quota: da venerdì bisognerà attenersi un po’ più alle regole del gioco evitando di strapazzare il proprio fisico.

