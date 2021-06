Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Segni di Terra protagonisti in questa domenica 6 giugno 2021 delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox su Radio Latte & Miele? Cos’hanno in serbo le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno secondo il più acclamato astrologo italiano? Scopriamolo insieme…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Spazio al Toro: hai la Luna nel segno, Marte in aspetto interessante, Venere in aspetto utile, quindi questo segno è favorito. Le relazioni vanno meglio: se hai commesso un errore in passato potrai riparare. Ora sembra che tu voglia stringere i tempi, ma soprattutto accordare la tua fiducia solo a persone che meritano. Ed ecco perché ci sarà una selezione che riguarda anche l’amore importante. Venere aiuta i nuovi amori.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro giornata fortunata?

Capitolo Vergine: ricevi parecchi stimoli da questo Cielo anche se c’è confusione per i contratti e gli accordi: poi si arriverà ad un compromesso, dal 12 luglio ancora meglio, però potresti stringere un patto anche prima. Secondo l”oroscopo Paolo Fox in realtà adesso devi accettare un compromesso, addirittura c’è chi deve scegliere tra due o più situazioni, quindi in qualche modo bisogna lavorare sodo; c’è anche chi ha fatto pratica e sta aspettando una notizia. Sei un pochino in bilico: è come se tu avessi bisogno di protezione, la cercherai in amore e la Luna oggi è favorevole per le relazioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia, Gemelli...

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura per il Capricorno, in recupero dopo giorni pesanti: questa è una domenica di attenzione, di riflessione, di minor nervosismo. Cosa sta accadendo in famiglia? Secondo l”oroscopo Paolo Fox ci sono delle divergenze. Forse perché non si sa se organizzare o no un evento? Forse perché qualcuno non segue le tue parole? Qualche piccolo tafferuglio può capitare, mentre nelle coppie in cui c’è da tempo una certa agitazione bisogna essere un pochino più cauti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 giugno 2021/ Previsioni Sagittario, Leone, Ariete...

© RIPRODUZIONE RISERVATA