Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: come sarà il lunedì

Comincia una nuova settimana e l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà una mano per analizzare la giornata. Per l’Ariete è un periodo ottimo, sotto il punto di vista fisico e non solo. Questo segno è sempre più testardo e determinato e non si arrende mai, in questi giorni ancor di più. Per il Toro è un momento in cui ci sono trattative da portare avanti e si potrebbe parlare di soldi: bisogna fare attenzione. I Gemelli vivranno invece un lunedì un po’ strano: forse manca un po’ di serenità ma da mercoledì le cose dovrebbero andare meglio, mentre tra oggi e martedì possibile un calo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, non ti arrendi mai

Ariete, il quadro astrologico è pimpante in questa giornata. Il tuo segno non si arrende mai, figuriamoci in un momento così positivo. Siete ancora più testardi e determinati in questo periodo: non fate passare davvero nulla. Siete piuttosto ostinati e va bene così, perché riuscite ad ottenere ciò che volete. L’Oroscopo di Paolo Fox vuole darti un consiglio: hai il diritto di riprenderti la tua vita, ma cerca di considerare anche il parere degli altri. Questo vale in particolare per genitori e figli che, ogni tanto, vivono degli scontri.

Oroscopo domani 6 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni salute e amore

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, il lunedì

Toro, è iniziato un periodo in cui, se vuoi, puoi cambiare molto. Tra oggi e domani, puoi portare avanti una trattativa visto che il fine settimana non è stato proprio il massimo, anche dal punto di vista fisico, mentre tra lunedì e martedì ci sarà qualcosa di più. In famiglia si parlerà di soldi. Se ci sono questioni economiche rimaste in sospeso oppure ci sono conti da fare, è il momento di prendere la calcolatrice in mano e cercare di fare tutto il modo preciso, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, per te sarà un lunedì un po’ strano. Forse ti manca qualcosa? In realtà, avresti bisogno di un po’ di serenità, ma probabilmente sei stanco. Negli ultimi tempi ti sei dato tanto da fare. Inoltre Giove è stato contrario fino ai primi di maggio, quindi se hai avuto dei problemi è più che normale, ma adesso devi risolverli. Ora questo pianeta così importante è favorevole: vivrai infatti un periodo ricco di spunti e certezze, buono anche per le risoluzioni. Oggi e domani possibile un calo fisico, ma avrai un bel recupero mercoledì.

Oroscopo domani 6 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni salute e amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA