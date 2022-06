Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: la giornata

Non è un Oroscopo semplicissimo quello di Bilancia, Scorpione e Sagittario in questo lunedì. Come ci dice l’Oroscopo Paolo Fox, i Bilancia dovranno risolvere dei problemi per se stessi nonostante di solito siano loro a dare consigli agli altri. Per lo Scorpione, potrebbero esserci state polemiche, sul lavoro ma anche in famiglia. Questo cielo è un po’ strano ma presto arriveranno maggiori soddisfazioni: il prossimo weekend sarà importante. Per il Sagittario, questo cielo dice che l’amore va riscoperto e forse è proprio il momento giusto con incontri inaspettati.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia risolve i problemi

Bilancia, ogni tanto vi tocca risolvere dei problemi, anche personali. Voi che spesso date consigli, adesso dovete consigliare voi stessi. In questo periodo ci vuole un po’ più di coerenza per risolvere le difficoltà del passato. Spesso hai cambiato idea perché ci sono stati avvenimenti, anche pesanti, che hai dovuto affrontare e che ti hanno fatto cambiare orizzonti. Prima ti impegnavi tanto, adesso hai capito che magari tutto può cambiare dall’oggi al domani e cerchi di sorridere un po’ di più e di prendere le cose più alla leggera, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, insoffenza?

Caro Scorpione, sabato 11 e domenica 12 avremo la Luna nel segno. Fino ad allora, l’Oroscopo di Paolo Fox dice che questo è un cielo ancora un po’ strano per le relazioni in genere. Sul lavoro potrebbe esserci quindi una polemica di troppo. In casa anche gli animi non sono proprio sereni. Tra venerdì e domenica è successo qualcosa di strano? Oppure ti sei dovuto giustificare per qualcosa che hai detto ed è stato interpretato male? Lascia passare l’acqua sotto i ponti, tutto si aggiusterà. Nel fine settimana certamente avrai una marcia in più.

Sagittario, Giove e Marte sono in ottimo aspetto e ogni situazione di disagio potrà essere risolta. In questi giorni sei talmente carico che l’insofferenza cresce e ci sarà il rischio di discutere anche per motivi banali. Stando all’oroscopo Paolo Fox i rapporti che non hanno dato soddisfazione di recente e che non sono stati vissuti con serenità vanno rivisti. Amore? Chi è solo da tanto tempo, improvvisamente riscoprirà il desiderio, con Marte in trigono. Ci saranno incontri inaspettati. Le stelle saranno più forti dal 9, ma oggi e domani un po’ di stanchezza c’è.











