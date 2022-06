Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: amore e salute

L’appuntamento quotidiano con l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà indicazioni per la giornata appena iniziata. Il Cancro non ha vissuto un periodo semplice, anche dal punto di vista fisico. Questo cielo ci parla di recupero, ma non ancora al 100%. C’è la dissonanza di Giove e questo potrebbe portare ad alcuni problemi fisici o personali che però vanno superati con pazienza ed impegno. Per il Leone, invece, è un periodo di forza. Difficile capire la situazione sentimentale: tutto dipende da ciò che vuole fare questo segno. Parlando invece della Vergine, i sentimenti sono in primo piano e nuovi amori intriganti potrebbero presto arrivare. Da luglio si riparte dopo un periodo di transizione.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro in ripresa

Cancro, in questi giorni hai in corso una sfida di lavoro ed è probabile che tu ne abbia una anche nei confronti di te stesso. Se non sei stato bene e hai dovuto superare dei disturbi, ora vuoi recuperare tutto. L’Oroscopo di Paolo Fox parla di una ripresa parziale. Resta infatti un forte stress determinato proprio da questa dissonanza di Giove. Alcuni problemi, fisici o personali, saranno anche oggetto di una riflessione amara che riguarda la tua vita privata. Adesso devi cercare comunque di stare meglio e di farlo con tutti i mezzi possibili.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, nuovi amori?

Leone, adesso puoi veramente fare quasi come vuoi. Non te ne importa più nulla dei problemi passati: vuoi recuperare a pieno. Anche se qualcuno recrimina contro di te, te ne freghi, perché con Giove e Marte favorevoli ti senti forte. Il tuo segno è egocentrico e adesso sei ancora più determinato che in passato. Questo potrebbe portare alcuni contrasti in casa che però si possono risolvere. Nuovi amori? Ancora un po’ difficile da gestire la situazione amorosa, forse perché c’è da capire fino a che punto vuoi vivere liberamente un sentimento, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, i sentimenti sono in primo piano per te, grazie a Venere favorevole. Se stai cercando di rinnovare invece un accordo di lavoro o di migliorare la tua situazione, devi dare tempo al tempo: non si può ottenere tutto e subito. Da luglio si riparte, invece giugno è un mese di riflessione e transizione. Oggi e domani, la Luna nel tuo segno dice che se hai qualcosa da chiedere, puoi chiedere perché potresti ottenerlo. Giugno non è un mese risolutivo, però potrebbe darti delle dritte. Nuovi amori molto intriganti sono all’orizzonte, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











