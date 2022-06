Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: le stelle

Un Oroscopo tutto sommato positivo quello di Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo cosa ci dice L’Oroscopo Paolo Fox su Radio Latte Miele. Per il Capricorno la Luna è in trigono, dunque basta chiedere per ottenere. I sentimenti sono forti in questo periodo. Per l’Aquario, la Luna non è più opposta dunque c’è voglia di fare progetti, lavorativi e non, che prenderanno il via da fine giusto. Per i Pesci, la luna mette un po’ sotto pressione ma queste ultime 48 ore invitano ad evitare di competere per delle banalità. Nel fine settimana ci saranno novità importanti per l’amore.

Oroscopo domani 7 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e salute

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, basta chiedere

Capricorno, oggi e domani la Luna è in trigono: ecco perché queste sono giornate buone anche per fare una richiesta se c’è bisogno di cambiare qualcosa. A te non piace chiedere perché sei orgoglioso, però a volte è necessario. Spesso, quando abbiamo buone stelle, basta solo chiedere per ottenere. In questo periodo Giove è dissonante, però, siccome sei la persona dalle mille risorse, potrai sfruttarlo ugualmente. Sentimenti più forti in questo inizio di settimana, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, Luna e Venere

Acquario, se qualcosa non va, sono in arrivo soluzioni. La Luna non è più opposta, dunque se hai vissuto un disagio interiore, il che è assolutamente possibile in questo periodo, ora va meglio. Alcuni progetti di vita a due saranno realizzabili solo da fine giugno, quindi non avere tanta fretta. Questo è un periodo “di sistemazione”. Attenzione alle distrazioni, perché rischi di farti male. Hai talmente tante idee e progetti da realizzare che, anche se si chiude un lavoro o un progetto, cominci subito altro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Periodo di grande creatività.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: come sarà il lunedì

Pesci, questa Luna in opposizione ti mette un po’ sotto pressione. Queste ultime 48 ore invitano ad evitare battibecchi e di competere per delle banalità. Vivere delle battaglie è inutile, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Probabile che in questi giorni ci sia qualche problema in più nei rapporti con i Gemelli e la Vergine. Venere regala una spinta importante per l’amore in questi giorni. Due giornate efficaci per i sentimenti? Sabato e domenica. Recupero, ritorno di fiamma o chiarimenti: preparati a tutto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA