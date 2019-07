Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 6 luglio 2019: Sagittario, Vergine, Acquario, Leone, Pesci

Oroscopo oggi sabato 6 luglio 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna sulle frequenze di LatteMiele anche oggi, sabato 6 luglio 2019. Andiamo a vedere cosa ha detto l’astrologo segno per segno nella sua rubrica Latte e Stelle. L’Ariete deve stare molto attento a non compire degli errori, alzare baruffe a questo punto può essere anche in pericolo. I Gemelli devono pazientare un po’ per raggiungere i loro risultati. Questo è un momento in cui alcune cose non vanno come si vorrebbe. Il Leone si è lanciato come protagonista, cercando di essere sempre positivo. Il Cancro si ritrova a ripensare a qualcosa che non voleva fare, ammettendo di avere i sensi di colpa. La Vergine è attaccata ad alcuni problemi teorici di piccola rilevanza, ma che se affrontati uno per uno con la testa e un po’ di attenzione porteranno alla soluzione che si aspetta da molto tempo. Rimane fondamentale tu non ti innamorare.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Sempre per l‘oroscopo di Paolo Fox analizziamo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete in questi giorni deve stare attento a non suscitare alcuna polemica nelle coppie e nelle relazioni con gli altri. Ripercussioni si possono vivere anche in amore. Il Toro sabato e domenica ha giornate di pieno recupero se vuole dimenticare quello che è accaduto tra giovedì e venerdì. In questa parte centrale della settimana ci sono stati disturbi fisici e, persino, amorosi. Se ci sono soldi da spendere, si raccomanda una buon prudenza in famiglia perché è qui che ci sono gli scontri maggiori. Qui si parla di soldi da spendere non perché ce ne siano in eccesso ma perché bisogna programmar bene per eventi e situazioni importanti. I Gemelli devono un po’ aspettare. Questo è quello che si ripete perché è un anno che porta dispute. Nella migliore delle ipotesi c’è una disputa sull’idea di rinnovare un contratto oppure no. Altri invece non hanno questo dubbio visto che ci sono situazioni che sono arrivate ai ferri corti. Alcune tensioni restano in atto. Qual è la cura e la panacea? L’amore. L’amicizia, l’amore e la passione in questo momento costituiscono un’occasione per uscire fuori dalle polemiche e dalle dispute. Possono esserci anche dispute di tipo legale. Il Cancro ha ripensamenti che sono veramente all’ordine del giorno, non solo perché si è governati dalla Luna ma anche perché in queste ore ci sono vari cambiamenti. Una persona che fino a qualche tempo fa era un riferimento più stabile adesso potrebbe non esserlo più. Per molti nati Cancro è da inizio anno che ci sono situazioni alterne.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Passiamo a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione senza doverci però per forza fermare ai dettagli, ecco cosa ha specificato Paolo Fox nel suo oroscopo. Il Leone adesso è protagonista, chi ha un ascendente, pianeti e segni di fuoco avrà un’occasione per farsi valere e sentire, per togliersi un sassolino dalla sua scarpa. Quando un Leone è forte mette in evidenza i suoi buoni propositi e un piccolo difetto, la presunzione, che invita a fare di più di quanto una persona potrebbe veramente fare. Se si è certi di fare una cosa fatela ma non bisogna darsi per vincenti prima. La Vergine in questi giorni deve risolvere un piccolo problema pratico. Sappiamo che in questo la Vergine è bravissima, tutte le questioni familiari ed economiche sono in ballo. La fase più bella ci sarà tra ottobre e dicembre. Ma comunque resta un periodo di preparazione ad eventi eclatanti. Non si esclude che in ogni caso un evento ci sia entro la metà di questo mese di luglio per chi vuole avere un figlio o risposarsi. C’è una grande azione di questo cielo. La Bilancia deve accettare quello che c’è, questo non è un momento creativo e anche chi ha ricevuto un incarico non è del tutto convinto che sia un incarico di facile esecuzione. Forse qualcuno vuole approfittare della vostra benevolenza e temperanza per riuscire a scaricarsi un problema dalle spalle. Proprio questo ci si trova a pensare, poi però se potete dare qualcosa in meno nel lavoro e nella vita di tutti i giorni potete dare più tempo alla vita privata.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il giro dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Lo Scorpione può trovare una soluzione riguardo alcuni problemi che sono nati di recente a livello fisico. Bisogna capire se continuare a fare una certa strada sia la giusta via oppure no. Lo Scorpione si intestardisce e si incaponisce. Così rischiate di stare male. Tanti vivono momenti difficile a livello fisico. Somatizzate molto, si spera che a luglio ci sia tempo di fare una vacanza e di riprendersi un po’ di tranquillità. Il Sagittario tra sabato e domenica vive alcune giornate in cui si trova in una situazione di stress e nervosismo. Si è in lotta con un datore di lavoro ma cadere sempre in piedi. Chi ha chiuso una situazione ne può anche aprire un’altra. Quando si è soli si stamale ma se qualcuno cerca di prendere il sopravvento nella vostra vita state peggio. Chi ha un amore lo vorrebbe ma alle sue condizioni. Il Capricorno è netto nel chiudere le relazioni e le amicizie e ci mettete un po’ di tempo, costano care ma ora piano piano nascono alcune cose. In questi giorni c’è una storia d’amore da proteggere, se si è detto troppo poi potreste pentirvi. L’Acquario sabato e domenica vive in modo liberatorio, c’è il rischio di pensare di aver intrapreso una strada sbagliata per egocentrismo. Attenzione nel lavoro, si è opposti al Leone e si ha una grande stima di voi. Forse non tutte le vostre dimostrazioni sono andate a buon fine e nel lavoro si deve capire quanto giusto sia esporvi. Se si è molto stanchi e guadagnate poco forse si può rinunciare a un progetto o fare solo le cose che piacciono. I Pesci in questo week-end tornano a sbandare, rispetto all’anno scorso avete avuto risoluzioni nel lavoro anche per chi ha sopportato una crisi. Si cresce e l’autunno sarà eccellente. In amore luglio promette molto bene, tanto che si potrebbero fare molti progetti di famiglia.



