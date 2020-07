Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista su LatteMiele, vediamo i segni al top di oggi 6 luglio 2020. Giornata decisamente interessante per il Cancro anche se non è facile rimanere calmi sempre viste le discussioni accusate sul lavoro. Il Leone ha forza grazie all’arrivo di Marte favorevole. In amore ci saranno delle novità durante il weekend. La Vergine vive un momento di grande protezione. In amore ci sono però delle dispute che potrebbero portare ad avere qualche problema di troppo. Si deve evitare di essere nervosi. Il Sagittario sta per mettere le basi per una rinascita che arriverà nella seconda parte dell’anno. Alla fine del 2020 infatti questo segno si prenderà delle belle rivincite, ma già da ora lavora per arrivare a quel momento astrologicamente favorevole con tutte le carte in tavola per viverlo nel miglior modo possibile.

Oroscopo Lavoro: L’Ariete non deve accettare situazioni bloccate o ritardo, ma nonostante questo ci si potrebbe trovare a lottare contro i mulini a vento e questo di sicuro non piace a nessuno. Il Toro vive un cielo decisamente particolare. Nell’ultimo periodo sembra aver visto i problemi improvvisamente accumularsi. I Gemelli stanno studiando dei progetti per il futuro, anche se non tutti avranno vita facile. Si deve però essere speranzosi anche perché alla fine dell’anno arriverà un Saturno favorevole a dare una mano. Quello si sa essere il pianeta che regola i conti e aiuterà a fare un po’ di chiarezza. Il cielo dà alla Vergine una protezione che mette il segno in vantaggio rispetto agli altri. Sicuramente c’è coscienza di sé e dei propri mezzi, cosa che permetterà di arrivare a raggiungere obiettivi inseguiti da molto tempo.

Oroscopo amore: L’Ariete in questo luglio caldissimo avrà la chance di capire veramente chi lo ama. Si tratta di un cielo interessante per le relazioni. Il Toro invece dovrà aspettare agosto quando i sentimenti saranno più forti di adesso. I Gemelli vedono Venere aiutare l’amore anche se c’è da dire che per i sentimenti non tutti vivono una situazione facile. Molti infatti si trovano in bilico tra due storie e non sanno cosa fare. Chi ad agosto troverà una rinascita è il segno del Cancro. Le storie d’amore che nascono in questo momento potranno vivere un’estate davvero molto incoraggiante. Tra l’11 e il 12 il Leone si troverà a vivere delle giornate molto forti per i sentimenti, che potranno dare una scossa verso il futuro. Si deve provare a trovare la strada giusta per raggiungere i risultati a cui da tempo si aspira. I Pesci devono avere pazienza per arrivare a dare un taglio netto col passato, serve che i tempi siano maturi per vivere con maggiore serenità.



