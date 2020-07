Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 luglio 2020: Leone e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista con altri due segni zodiacali. Il Leone con Marte favorevole ha molta forza, ci sono persone che non sono per niente contente e il momento è difficile per il lavoro. Problemi non voluti. In amore ci sono novità e 11 e 12 sono giornate forti. La Vergine è protetta e ha maggiore capacità di altri, in amore sicuramente se pensate che vada tutto bene ci sono dispute e ci sono anche contrasti che ora non sono colmati. Chi ha intenzione di approfondire attività o progetti non si fermi.

Oroscopo: Cancro e Gemelli cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

E ora ecco altri spunti di analisi per l’oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia tra giugno e luglio ha mesi pesanti, più di altri avete vissuto male il lockdown e forse la situazione astrologica è difficile per chi ha un’attività che fa in proprio. Vi rompete spesso le scatole, il Bilancia gentile in questi casi spesso diventa nervoso. Lo Scorpione è nervoso, ci sono fastidi fisici e tensioni. Qualcosa non è andato bene e qualcosa è in ritardo. Stop nei contatti, ci sono stati problemi fisici e dei problemi sentimentali. Per tutti i segni di acqua agosto è importante.

