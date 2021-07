Oroscopo Paolo Fox oggi 6 luglio 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 6 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per i nati dell’Ariete, chi ha un ascendente in segno di acqua (Pesci,Cancro, Scorpione) magari ci metterà un po’ di più, gli altri un po’ di meno. Se avessi voluto giocare sul futuro, allora forse certi esperimenti sul passato non gli avresti fatti. Però è anche vero che tu ami rischiare. Rimettere a posto il fisico.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox comunque un nuovo incarico, qualcosa di importante è arrivato, potresti sostituire, ripeto, una persona oppure avere una grande forza in più, che in questi giorni vivrai in amore. Avere Venere e Marte favorevoli, non solo indica la voglia di amare, ma anche il favore delle persone che ti stanno attorno, per esempio chi lavora grazie consensi avrà qualcosa di più. Scelte, tagli con un passato, inizi una nuova vita, forse anche una nuova iniziativa.

Per il Sagittario un’altra giornata importante, Luglio è il mese delle emozione, del ritrovato amore, attenzione perché quando abbiamo buone stelle può capitare che anche se siamo uniti da tempo di guardare qualcun altro. Siccome il Sagittario ogni tanto si lascia andare a qualche pensierino trasgressivo, calma e sangue freddo. Attenzione, non voglio spaventare invece le coppie che vogliono sposarsi, convivere, perché Venere, Marte e Saturno favorevoli indiano tra luglio e agosto una scelta definitiva. Anzi quello che non è stato fatto l’anno scorso si potrà fare ora.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete e Leone, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per l’ Ariete da ricordare che la grinta non manca. Marte, Venere e Saturno in buon aspetto è segno di rinascita. I problemi sono tanti, ma quante volte ti sei trovato nella vita a dover partire da zero, è come se di fronte a te ci fosse una vetta da scalare, però prima non c’erano le attrezzature, adesso invece questi pianeti favorevoli ti regalano tutto quello che serve per andare avanti, ci vuole ovviamente buona volontà. Sul lavoro se siete del Leone: a te non piace sostituire qualcuno, tu vuoi che un incarico un impegno sia destinato solo a te, però per vari motivi adesso devi fare buon viso a cattivo gioco, quindi accettare un qualcosa che magari non ti interessa del tutto. Poi se ti fanno delle proposte, sono delle proposte davvero speciali che rimetterebbe in discussione tutta la tua vita. Saturno opposto dice che sei diventato molto prudente.

