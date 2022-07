Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 luglio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: la giornata

Tocca a Ariete, Toro e Gemelli: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di mercoledì 6 luglio 2022.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sull’Ariete

Ariete: Ciò che incide adesso nella vita di tutti i giorni riguarda il lato portafogli: nulla di grave, però, fino al 19, è possibile che ci siano degli esborsi per la casa, per la famiglia o per voi stessi. Questo non incide nell’ottica generale del recupero di quest’anno, però, fra oggi e domani, ci sarà da discutere o magari semplicemente dovrete entrare in ballo su questioni, riguardanti le finanze, che magari hanno a che fare con un acquisto, una vendita o altro. L’amore, in questi giorni, è ancora piuttosto forte.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Toro e Gemelli?

Toro: Questo Mercurio, nuovamente attivo per voi, insiste nel farvi fare delle scelte importanti: chi ha un’attività in proprio potrebbe, entro due settimane, firmare un bel contratto. Marte è in transito nel segno e quindi raddoppia la capacità di azione, la voglia di fare e la tenacia. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tutto questo per voi è consolante perché, tra marzo a aprile, anche le coppie hanno risentito di qualche sobbalzo. Vi metto in guardia, già da ora, dal fine settimana: se ci sono delle polemiche in casa, bisogna evitarle e oggi potrete sondare un po’ il terreno.

Gemelli: Oggi avete Luna, Venere, Giove e Saturno favorevoli: questo è un cielo caldo e si spera che voi siate altrettanto caldi, visto che proprio Venere attraversa il vostro segno, nei confronti di una persona che vi piace. È un oroscopo importante per i sentimenti e considerate il fatto che, da adesso in poi, è importante costruire qualcosa di più, dal punto di vista emotivo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox soldi da spendere, soprattutto dopo il 19, probabilmente perché qualcuno andrà in vacanza o deve sistemare dei contenziosi aperti. Giove comunque aiuta le risoluzioni delle cause e chi ha avuto un problema potrà risolverlo: non è detto che tutte le cause saranno vinte, ma chi ha ragione avrà di più e chi ha torto avrà un danno minore.

