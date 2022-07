Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: previsioni

Per la giornata di mercoledì 6 luglio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Cancro, Leone e Vergine per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Cancro

Cancro: I nati sotto il segno del Cancro si sentono un po’ sconfortati da maggio, perché qualche richiesta o proposta non è arrivata. È vero che a voi basta poco per cambiare umore, ma forse siete nel bel mezzo di una contesa, di una discussione e tanti avranno detto: “ Io qui non sto più bene, faccio le valigie e me ne vado”. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quando però ci sono stelle un po’ particolari, e adesso voi avete Giove contro, fare gli orgogliosi e lasciare il certo per l’incerto non è la cosa migliore da fare. Oggi e domani un po’ di attenzione proprio nelle discussioni e sul lavoro, soprattutto. Amore in recupero dal 18, quando Venere sarà nel segno.

La giornata di Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Se dovete parlare di cose importanti, oggi e domani avrete anche una bella Luna dalla vostra. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox ogni tanto non vi sembra di essere considerati per quello che siete e meritate, ma questo capita soprattutto quando si va molto avanti e ci sono delle persone invidiose. Le conoscenze contano. I ragazzi possono partire da zero e le persone che hanno una buona esperienza potrebbero anche spiccare il volo, in quest’oroscopo particolare. Solo il nervosismo è da tenere un po’ sotto controllo e anticipo che venerdì e sabato saranno giornate un po’ toste oppure sarete voi a essere un po’ impulsivi.

Vergine: Se ci sono delle cose da dire, sarebbe meglio parlare adesso ed entro il 19 di questo mese, perché questo cielo rafforza le unioni e nella seconda metà di luglio ci sarà ancora più spazio per i vostri progetti. Avrete notato che gli ultimi dieci giorni di giugno vi hanno fatto stare un po’ male e magari vi hanno creato anche qualche disagio psicofisico, mentre adesso state riacquistando tono e vivacità. Molto importante concludere un accordo e, in questo periodo, c’è anche chi sta già pensando al 2023: anno molto fruttuoso per la Vergine.

