Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 luglio 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia, Scorpione e Sagittario: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 6 luglio 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Bilancia: La Luna nel segno sarebbe un aiuto, ma questi Mercurio e Giove in aspetto dissonante fanno pensare a qualche diatriba o a qualche situazione di lavoro che forse va in modo più rallentato del previsto. In realtà voi state aggiustando le cose e incollando i cocci di una situazione che si è un po’ rovinata agli inizi dell’anno: in qualche modo c’è stato un progetto, un cambiamento o un evento inatteso che in primavera vi ha fatto un po’ riflettere e ha scombussolato la vita: adesso dovete porre rimedio. Giornate attive ma un po’ lunatiche.

Scorpione: Venerdì e sabato avrete la Luna nel segno, quindi fin da oggi iniziate a programmare il weekend! Questo Marte in opposizione potrebbe dare un po’ più di nervosismo ai nati di fine ottobre. Questo non è un momento in cui lasciare strade già percorse da tempo a favore di altre sconosciute: andate avanti! Se vivi una situazione un po’ sottotono, sfrutta il nuovo transito di Mercurio che, proprio in queste ore e fino al 19, può farti fare un grande passo in avanti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tra l’altro non è escluso che ci siano delle persone fra voi che adesso tentino di lavorare con un nuovo gruppo, a una nuova associazione, con persone nuove e pensino già all’autunno. Sentimenti che, con l’avanzare di luglio, si scaldano e diventano via via più impetuosi.

Sagittario: Adesso abbiamo una situazione molto confusa in amore: non significa necessariamente che non siate innamorati, ma magari non avete modo di vedere la persona che vi piace o siete innamorati di qualcuno che è troppo lontano. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo stato di disagio si può superare e agosto sarà un mese di grande recupero, però adesso pensate un po’ di più anche al lavoro, perché si riparte in sordina, soprattutto per coloro che si erano un po’ fermati, ma poi si va avanti bene, Luna in sestile e domenica sarà una “giornata sì”.

