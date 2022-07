Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 luglio 2022/ Quali al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo mercoledì 6 luglio 2022 per Capricorno, Acquario e Pesci: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa attende il Capricorno? Le previsioni Oroscopo Paolo Fox

Capricorno: Molte le preoccupazioni e i pensieri e questo è un momento in cui ci si deve accontentare. Per fortuna il Capricorno è un segno che sa bene cosa sono la pazienza e la tolleranza. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox siete molto prudenti, anche se certamente adesso non è una vostra scelta esserlo: ci sono stati fatti e circostanze che vi hanno un po’ allarmato, magari anche imprevisti e cose che non riguardano solo voi, ma tutte le persone che avete attorno e siccome vi sentite sempre responsabili, oppure prima o poi avete questo ruolo da responsabili, è normale che vi sentiate un po’ giù di corda. Queste sono due giornate che devono essere trascorse in maniera rilassante.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni su Acquario e Pesci

Acquario: Vorrei ricordare all’Acquario che l’amore è importante: Venere e Luna sono favorevoli a una missione fatta per amore, come per esempio fare colpo su qualcuno. Se queste 48 ore vi danno l’occasione, cercate di farvi notare. C’è da dire che questo è un cielo che, dal punto di vista lavorativo, propone qualcosa di nuovo, ma attenzione: vi troverete spesso ad essere contro qualcuno che non la pensa come voi.

Pesci: Molto importante per voi programmare il weekend. Adesso abbiamo anche Mercurio positivo e quindi c’è una concentrazione maggiore per le questioni di carattere pratico: si può risolvere un problema entro metà luglio, visto che anche Marte è tornato favorevole. Se in amore ci sono stati dei diverbi, bisogna cercare di dimenticare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox una giornata buona per fare un incontro piacevole sarà venerdì. Tra venerdì e sabato, credo che molti sentiranno battere forte il cuore. Emozioni in arrivo!

