Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 luglio/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete ha una giornata che nasce con posizione astrologica particolare grazie a Marte nel segno. Questo rappresenta voglia di affrontare con coraggio situazioni che vivete ormai da qualche tempo. Avete in corso una rigenerazione. Situazioni di blocco e ritardi che non avete accettato, inutile lottare però contro i mulini a vento. Ottimo oroscopo per le relazioni. Luglio è il mese giusto per capire chi vi ama.

Il Toro ha una situazione astrologica particolare, negli ultimi tempi i problemi si sono accumulati. Non si esclude che ci sia stato pessimismo. Le nuove collaborazioni sono importanti. Sentimenti più forti ad agosto. Adesso non ci sono stelle contrarie. C’è chi con Giove e Saturno in ottimo aspetto.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Cancro

Continuiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli da marzo devono aver riconfermato un amore e nascono anche situazioni importanti. A fine anno Saturno favorevole. Non tutti i progetti ora si troveranno ad avere vita facile. Venere aiuta l’amore anche se la vita sentimentale, non tutti ma molti possono trovarsi in bilico tra due storie, una ufficiale e una ufficiosa.

Il Cancro ha una giornata interessante. Non è facile restare sereni. Discussioni più forti sul lavoro. Dovete capire cosa fare e allontanarvi da persone complicate da gestire. Amore più facile ad agosto e le storie che nascono ora potranno vivere un’estate molto importante.

