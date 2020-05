Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 maggio 2020/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, Leone voglia di buttare tutto alle ortiche

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista con il Leone: il segno avrebbe voglia di buttare tutto alle ortiche se non fosse orgoglioso e amante delle vittorie si sarebbe allontanato da una sfida pesante. Chi lavora in un’azienda e ha avuto problemi ora è infastidito. Saturno in opposizione può indicare che si è amareggiati perché a qualcuno è stato dato qualcosa in più.

Vergine pressioni esterne. Scopriamolo grazie all’oroscopo

Vergine: il segno deve sviluppare progetti di lavoro che non saranno magari gestibili da subito. Il cielo è comunque molto importante. Molto dipende anche dall’ascendente. Questo però è un oroscopo che propone nuove prospettive. In amore non c’è chiarezza.

Bilancia, come prevede oggi Paolo Fox nel suo oroscopo?

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco la Bilancia: a livello sentimentale il segno vuole vederci chiaro, probabile che si mettano alle strette persone sfuggenti che devono dare delle risposte. Chi è rimasto lontano dal partner deve recupera. Entro l’estate arriveranno novità.

Scorpione, torna l’oroscopo di Paolo Fox: cosa ci svela nell’appuntamento a LatteMiele?

Scorpione: in questi giorni il segno è stressato, non tutto è nelle mani come si vorrebbe. C’è qualcuno che nel lavoro ha trattato male o magari non è stato troppo carino. C’è una fluttuazione che a parole mette in difficoltà il segno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA