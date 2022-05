Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 maggio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario, previsioni

Il weekend si avvicina e su Radio LatteMiele ecco le consuete previsioni giornaliere dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 6 maggio 2022. Vediamo cosa attende Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Sono stelle un po’ particolari, perché a fronte di un’iniziativa o di una prova che vuoi affrontare, ci sono degli ostacoli da superare. Chi sta cercando nuovi sbocchi, non li trova facilmente. Queste condizioni sono un po’ stressanti: chi vuole emergere in questo momento, si trova un po’ in difficoltà. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox rle coppie di lunga data che non hanno trovato un accordo, possono essere difficili da gestire e ci vuole un po’ di pazienza. Controlla un po’ troppo la tua vita l’emotività e a questo punto, se ci sono contrasti e alterchi in famiglia, sarebbe meglio fare pace. Qualche dubbio in più potrebbe nascere con il segno del Cancro.

Oroscopo domani 6 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Le previsioni in amore

Le previsioni per Scorpione e Sagittario

Scorpione: Non credo che queste siano giornate da sottovalutare. È vero che le provocazioni e le frasi pungenti sono sempre quelle che ti fanno scattare, ma adesso cerca di farti scivolare le cose addosso, perché abbiamo questa bella Luna interessante e Venere che non è più così attiva come qualche settimana fa, ma la passione la porta. Si ritroverà la complicità, la voglia di fare nuovi progetti e questo vale per il lavoro e per la quotidianità e una buona idea sarà gestirli.

Oroscopo domani 6 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Sagittario: L’avventura è il tuo pane quotidiano. Ancora non siamo arrivati alla partenza e forse sta elaborando un programma, un progetto, come quando dobbiamo prepararci per un viaggio: prima esploriamo i luoghi su internet, consultiamo le cartine, osserviamo i sentieri. Tutto questo a livello figurato, naturalmente, perché non è detto che tu debba viaggiare, ma questo spostamento riguarda anche il lavoro e il tuo modo di fare e di amare: stai studiando nuovi percorsi. In un periodo così importante, che partirà la prossima settimana, ci si libera da un peso oppure si investe per andare avanti, le scelte sono favorite. Oggi sei pensieroso, più che attivo.

Oroscopo Branko oggi 5 maggio 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA