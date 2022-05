Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 maggio 2022/ Che giornata per Cancro, Leone e Vergine?

Arrivati a venerdì 6 maggio 2022, ecco quelle che sono le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox nella rubrica su Radio LatteMiele per quanto riguarda Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: il venerdì del Cancro

Cancro: Ripensare al passato è importante, ma in questi giorni tu stai crescendo a livello spirituale: non si finisce mai di crescere. Magari divori libri, ascolti musica che ti coinvolge oppure sei a caccia di di una certa spiritualità. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox non vuoi che le questioni di tutti i giorni ti coinvolgano al punto di stare male, perché hai una sensibilità fuori dal comune. Certo è che se, in amore, in questi giorni, qualcuno ti pressa o vuole farti fare una scelta che non senti, potresti rispondere picche o comunque prendere tempo. È un momento in cui vuoi, in qualche modo, riflettere bene su quello che sei e sarai.

Cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox per Leone e Vergine?

Leone: Le stelle sono dalla tua parte, sempre di più. Dalla prossima settimana parte questa grande storia che il Leone vuole scrivere: forse una nuova storia, basando il futuro sulle esperienze passate. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox massima attenzione alle questioni economiche, perché ancora Saturno è contro, ma prove, esami, crescita professionale: tutto superato. Chi non ha nulla, può ripartire, ma con una buona chance è sempre tutto possibile.

Vergine: Questa è stata una settimana partita in modo poco tonico e forse sei contro tutti oppure ogni volta devi sempre puntualizzare le situazioni e risolvere i problemi degli altri: ti sei un po’ stancato. Poi c’è chi è un po’ pensieroso perché magari si è separato o ha degli obblighi di lavoro che non riesce a rispettare. In generale, questo è un momento di riflessione più che di azione, come lo è stato agli inizi dell’anno, ma dalla prossima settimana si riparte.

