Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 maggio 2022/ Il venerdì di Ariete, Toro e Gemelli

Tocca a Ariete, Toro e Gemelli: nella consueta rubrica quotidiana in onda su Radio LatteMiele l’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna le previsioni per questi segni per la giornata di venerdì 6 maggio 2022.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dell’Ariete

Ariete: Non manca certo la capacità d’azione e la voglia di mettersi in gioco: bisogna però scegliere il gioco giusto. Sfrutta questo Giove, che dal 10 sarà nel segno, per sforzarti un po’ meno e accogliere situazioni più facili da gestire. Lo dico soprattutto ai giovani innamorati che vogliono riscattarsi, da questo punto di vista: è tempo di risvegli e soprattutto di prendere in mano l’iniziativa con maggiore convinzione, cercando di essere padroni delle proprie decisioni sentimentali per quanto possibile.

Le previsioni su Toro e Gemelli

Toro: Hai faticato molto per mantenere un atteggiamento nobile ed equilibrato, ma ultimamente puoi aver anche perso la pazienza. In realtà quando tu pensi che una cosa sia giusta, non ammetti interferenze. Secondol’Oroscopo Paolo Fox comunque è sempre un cielo importante e oggi hai una buona capacità di azione, questo potrà sicuramente essere utile in tutti gli ambiti in cui essere protagonisti potrà portare vantaggi, piuttosto che attendere gli sviluppi delle varie situazioni e limitarsi semplicemente a giocare di rimessa.

Gemelli: I Gemelli devono risolvere un piccolo problema che riguarda i soldi o il lavoro. Forse qualche contratto non è stato ancora rinnovato o magari hai mancanza di riferimenti. Stando all’Oroscopo Paolo Fox questo non significa che le cose stiano andando male, ma ci vuole il tempo giusto affinché maturino. Alcuni segni zodiacali avranno qualcosa di più dal 10 di maggio e questa data è probabile che ce la ricorderemo anche a livello mondiale, certamente personale, ma anche globale: da questa data, inizierà una fase nuova per tutti e, per i Gemelli, certamente produttiva.

