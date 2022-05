Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 maggio 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario, Pesci

Per la giornata di venerdì 6 maggio 2022 è arrivato il momento di scoprire cosa riservano le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele ecco cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci.

Che giornata sarà per il Capricorno per l’Oroscopo Paolo Fox?

Capricorno: In questo momento è molto importante definire i rapporti. In amore, c’è la persona giusta? Se la risposta è sì, bisogna essere un po’ più confidenti, bisogna ritrovare un po’ di serenità. Se nella coppia c’è più competitività che condivisione, bisogna stare attenti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il lavoro le mediazioni sono sempre favorite, però è probabile che ci siano dei Capricorno ai quali sono state promesse delle cose che ancora non sono state mantenute oppure recentemente il lavoro si è un po’ interrotto e magari sei tu a non voler ripartire. Ti conviene, per la seconda parte dell’anno, accettare quello che c’è.

L’Oroscopo Paolo Fox di Acquario e Pesci

Acquario: L’Acquario è davvero vigoroso in questo periodo, ma attenzione a non esprimerti con troppa veemenza, perché in questo momento ti senti molto forte e il rischio è di sottovalutare anche i propri limiti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se ci sono problemi legali, vertenze, si può trovare un accordo in tempi brevi e ci sono soluzioni anche per i problemi dei figli. Devi vivere senza reticenze quello che arriva: se è già nata una storia d’amore, si può perfezionare. Creatività al massimo.

Pesci: Penso proprio che la vostra innata creatività oggi sarà potenziata da questa Luna in ottimo aspetto. Queste sono giornate utili per riprendere un’iniziativa che si è bloccata in passato: chi ha lottato contro un socio o contro un gruppo, ora è lontano e quindi più sereno oppure sa che è tempo di chiedere giustizia. Nei sentimenti, lasciati andare alle emozioni più belle ed evita i contrasti che ogni tanto ti attraggono. Ora hai molte stelle a favore e chi può e vuole sposarsi o avere un figlio avrà una seconda parte dell’anno importante.

