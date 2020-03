Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 marzo 2020/ Ariete al top ma in amore Leone e Bilancia…

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino i segni che si possono considerare al top per la giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2020. Il noto astrologo ha tenuto ancora la consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Per l’Ariete questo è un assetto astrologico interessante e con un weekend che preannuncia una grande crescita. La Luna è pronta a portare serenità ai Gemelli anche se al momento non si riesce ancora a trovare la soluzione a diversi problemi che si aspetta da tempo. Il Leone è pronto a vivere con ottimismo questo momento, riuscendo ad approcciare diverse situazioni in maniera molto interessante. Servirà del tempo per raggiungere quello che da diverso tempo si sta pensando in questo momento.

LAVORO – Ecco gli spunti legati al lavoro tratti dall’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro è pronto a prendere delle decisioni molto importanti anche grazie all’assetto creato da Giove e Saturno. Le richieste però verso chi non ha garanzie aumentano in questo periodo. Il Cancro è pronto a muoversi rispetto a uno stato di immobilità in cui si era caduti di recente. Forse è il caso di premere l’acceleratore per raggiungere il risultato sperato. Lo Scorpione deve provare a mantenere la calma in questo periodo perchè rischia di ritrovarsi ad affrontare diverse cose con grande aggressività. Attenzione proprio a riversare questo eccesso di foga nel campo di lavoro perché si rischia di litigare con qualcuno di molto importante. Staremo a vedere cosa ci racconterà la giornata di oggi e se si riuscirà a scendere a patti.

AMORE – L’amore è uno degli altri spunti interessanti che si possono andare a prendere dall’oroscopo di Paolo Fox. La Vergine dovrebbe approcciare il tutto in maniera meno razionale di quanto visto di recente. Il Leone in questo momento per quanto riguarda i sentimenti deve cercare maggiore tranquillità e magari si potrà anche scendere in campo per chiedere al partner un po’ di riposo. La Bilancia potrebbe trovarsi a vivere delle situazioni di tensione per l’ingresso di dinamiche legate a qualche scheletro nel passato. Forse sarebbe meglio essere moderati in questo momento, evitando di ritrovarsi ad affrontare le cose con più carica di quanto sarebbe in fondo necessario. Il Capricorno sta mettendo in scena alcuni progetti molto importanti che verso il futuro potrebbero regalare delle ottime risposte. Serve però determinazione e forza per raggiungere quello che in questo ultimo periodo si è cercato con grande convinzione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA