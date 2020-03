Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 marzo 2020/ Ariete, Sagittario, Cancro, Toro e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 6 marzo per Ariete, Sagittario e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, 6 marzo 2020. Andiamo a vedere quanto detto per Ariete, Sagittario e Cancro. Ariete: Un buon assetto astrologico promette un fine settimana migliore rispetto ai giorni precedenti, nonostante sia ancora possibile riscontrare qualche problema che impedisce di raggiungerli obiettivi desiderati. Sagittario: Ora più che mai si fa sentire la voglia di conoscere e fare esperienze, condividendo le proprie emozioni con le persone di cui si è circondati. Sabato sarà una giornata ancora più ricca di possibilità. In amore sarebbe necessario affrontare le questioni con la massima chiarezza per evitare che il passare del tempo e il mutare della situazione possa rendere le cose più complicate. Cancro: In questi giorni molto potrebbero vivere una fase di transizione: quest’anno libererà dalle opposizioni planetarie che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, permettendo di muoversi da quello stato di immobilità a cui ci si era abituati.

Paolo Fox, oroscopo per Toro, Vergine e Gemelli

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ecco lo studio di Toro, Vergine e Gemelli. Toro: Queste giornate vedono una diffusa agitazione a causa di un grande desiderio di certezze che non viene soddisfatto. L’assetto di Saturno e Giove preme perché vengano prese decisioni importanti, amplificando le richieste nei confronti di chi non offre garanzie sufficienti. Vergine: La vita sentimentale chiede di essere approcciata in maniera meno razionale, lasciandosi andare alle emozioni che ora sembrano particolarmente intense. I problemi legati alla situazione familiare e lavorativa potrebbe offuscare un po’ la serenità di cui avrebbero bisogno i rapporti, ma le coppie forti sapranno uscirne vincitrici. Gemelli: L’attività della Luna garantisce un po’ di serenità, anche se non è ancora possibile ottenere le soluzioni sperate. Ad Aprile sarà possibile liberarsi di un peso, avvicinandosi alla risoluzione completa delle questioni ereditate dall’anno scorso.

