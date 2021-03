Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, sabato 6 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, La giornata di oggi invita ad affrontare tutte quelle sfide rimaste in sospeso, prima che questa domenica possa portare un po’ di tensione. Le difficoltà nate nel corso del 2020 chiedono di essere gestite attentamente, ma con un po’ di impegno si potranno raggiungere dei grandi risultati.

Nati Leone? Dopo un Febbraio molto impegnativo, ora sembra finalmente possibile riscoprire un po’ di voglia di mettersi in gioco. Questa settimana potrebbe portare qualche buona soddisfazione legata ad alcuni progetti nuovi, soprattutto in ambito lavorativo. Nonostante Giove e Saturno opposti, infatti, questo anno potrebbe regalare dei successi interessanti.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox Per l’ultimo segno di Fuoco, il Sagittario. La Luna nel segno sembra regalare una buona energia, nonostante i numerosi dissidi possano rendere conflittuali queste ore. Mercurio, Giove e Saturno in buon aspetto invitano a guardare al futuro con ottimismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA