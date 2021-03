Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Paolo Fox risponde presente all’appello dei suoi fedeli ascoltatori sulle frequenze di Radio Latte e Miele: le sue previsioni dell’oroscopo sono un appuntamento immancabile anche oggi, sabato 6 marzo 2021. In questo spazio vogliamo soffermarci in particolare su ciò che ha detto l’esperto degli astri per quanto riguarda i segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno di Terra è il Toro. Questo fine settimana sembra aiutare a recuperare la forza fisica messa in discussione da una settimana ricca di fastidi e contrasti. Gli impegni del periodo sembrano richiedere un grande quantitativo di energia che potrebbe non essere sempre disponibile: per riuscire a dare il massimo sarà importante poter contare sulle giuste compagnie. Domenica positiva per i sentimenti.

Mirino puntato ora sulla Vergine. Dopo il nervosismo di ieri, questo sabato sembra portare con sé un po’ di fatica. Le questioni pratiche continuano a risultare favorite, ma tutto ciò richiederà una notevole dose di energia, specialmente se ci si trova ad aver a che fare con personalità un po’ irrequiete.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno è quello del Capricorno. Questo fine settimana potrebbe portare qualche piccola preoccupazione legata alla profonda revisione che sta coinvolgendo questi mesi. Il forte desiderio di successo potrebbe far avvertire il bisogno di una compagnia affidabile su cui contare.

