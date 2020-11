Oroscopo Paolo Fox oggi 6 Novembre 2020/ Ariete, Gemelli, Scorpione e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Le previsioni astrologiche di Paolo Fox per al giornata di venerdì 6 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Queste giornate sembrano essere ricche di tensione.Venere e Luna in aspetto particolare potrebbero portare qualcuno a reagire alle provocazioni con eccessivo vigore, causando conflitti in amore. Attenzione a tutti quei rapporti che ultimamente si sono trovati a vivere una crisi. Toro: L’inizio di questo fine settimana sembra preannunciarsi un po’ problematico. A fronte di un leggero calo fisico che potrebbe inficiare sulle prestazioni generali, anche i sentimenti potrebbero vivere qualche piccola difficoltà: specialmente le relazioni che si sono trovate a confrontarsi con qualche conflitto dovranno prestare attenzione ai possibili scontri che potrebbero verificarsi tra sabato e domenica. Gemelli: Questo periodo sembra promettere grandi cambiamenti. Anche chi si è trovato a vivere qualche difficoltà nel recente passato sembra poter confidare in delle svolte importanti che riguarderanno le prossime settimane. Nonostante questa sia una situazione astrologica piuttosto positiva, le preoccupazioni non mancano: fortunatamente si potrà fare affidamento sull’amore. Cancro: La condizione di cambiamento e rivoluzione che si protrae da qualche mese sembra continuare ad imporre delle scelte, portando a concludere alcune relazioni che qualche tempo fa sembravano essere estremamente rilevanti.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox purtroppo il 2021 vedrà diverse opposizioni che potrebbero rendere necessario scendere a compromessi, per questo sarebbe bene cercare di non osare troppo durante questi mesi e concentrarsi su ciò che può essere raggiunto. Le ore di questo fine settimana invitano a riconsiderare i sentimenti, concentrandosi particolarmente sulle emozioni. Giornate positive per amicizie e nuovi incontri. Vergine: Dopo un inizio settimana piuttosto teso e frenetico, finalmente queste giornate potranno regalare qualche soddisfazione in più. Novembre sembra promettere ottime possibilità per tutto ciò che riguarda i nuovi progetti e questo fine settimana potrebbe rivelarsi molto valido sotto questo aspetto. Bilancia: I grandi cambiamenti che stanno riguardando l’ambito lavorativo potrebbero non essere ancora sufficientemente definiti: per riuscire ad avere le idee più chiare bisognerà attendere Dicembre. Per affrontare queste rivoluzioni nel migliore dei modi sarebbe bene riuscire a curare maggiormente l’aspetto emotivo: fare forza sugli affetti aiuterà a superare più facilmente tensioni e incertezze. Scorpione: Durante questo fine settimana potrebbero nascere diverse tensioni a livello familiare, per questo sarebbe bene riuscire ad approcciarsi alle questioni con pazienza ed empatia, cercando di evitare i conflitti.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox dopo un giovedì abbastanza pesante, questo fine settimana sembra permettere un discreto recupero. Emozioni e relazioni risultano essere particolarmente favorite, e molti potrebbero prendere importanti decisioni in vista del futuro. Capricorno: Una Luna opposta sembra portare diversi conflitti in ambito familiare. Fortunatamente questa condizione non dovrebbe durare a lungo, ma intanto sarebbe bene evitare di chiudersi troppo in se stessi. Acquario: L’arrivo del 2021 porterà finalmente i cambiamenti tanto attesi, a volte costringendo anche a compiere delle scelte importanti. I sentimenti risultano essere particolarmente favoriti e molti potrebbero riscoprire importanti emozioni. Pesci: Dopo un inizio settimana particolarmente pesante, questa giornata invita a mettere da parte i pensieri per cercare di recuperare un po’ di serenità interiore. Attenzione ai rapporti con Vergine e Gemelli.



