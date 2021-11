Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni

Ci ritroviamo per l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo focus punteremo i riflettori sui segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo fornite nella rubrica di Radio Latte e Miele. Sicuramente non vedete l’ora di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 6 novembre 2021, ai nati Ariete, Leone, Sagittario, allora non vi resta che proseguire nella lettura per vedere cosa dicono le stelle…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone?

L’oroscopo Paolo Fox per il segno dell’Ariete prevede un fine settimana che potrebbe essere piuttosto particolare, la voglia di recuperare dopo mesi difficili è molto alta ma la prudenza è sempre necessaria. Il lavoro potrebbe portare qualche motivo di agitazione, forse perché qualcosa sembra andare finalmente in una direzione chiara. La prossima settimana avrete modo di recuperare”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Leone. I giorni scorsi sono risultati abbastanza pesanti, qualche rimpianto o rimorso potrebbe pesare più del dovuto. Nel momento attuale la luna è in posizione positiva, ma alcune discussioni in ambito lavorativo potrebbero generare ulteriore agitazione.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’oroscopo Paolo Fox riguardante i segni di Fuoco con il Sagittario. Il fine settimana è caratterizzato dalla presenza positiva della luna, avrete un forte bisogno d’affetto e d’amicizia. Sarà importante però dedicarsi nuovamente a se stessi, anche dal punto di vista del percorso professionale. Nuove emozioni possono arrivare nei prossimi giorni.

