Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 novembre 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox torna oggi, sabato 6 novembre 2021, con le sue previsioni a tener compagnia a tutti gli appassionati dell’astrologia. I riflettori in questo spazio si accendono esclusivamente sui segni d’Acqua. Quindi, in virtù delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo consueto intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele, andiamo a scoprire cosa prevedono le stelle per i nati Cancro, Scorpione e Pesci per la giornata odierna…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Scorpione?

L’oroscopo Paolo Fox per il Cancro spiega che la settimana trascorsa è stata forse difficile, ma il cielo attuale è favorevole per portare avanti sia i nuovi progetti che gli incontri. L’interesse verso nuove persone sarà dominante, ma alcuni di voi preferiranno state un po’ per conto proprio, sopratutto chi ha vissuto in passato un momento di crisi.

Chi è nato sotto il segno dello Scorpione sappia che Sole, Marte e Mercurio nel segno sono di buon auspicio per l’amore. Non mancheranno le intuizioni positive nei prossimi giorni, in particolare sono previste ottime occasioni in ambito lavorativo per mettersi ulteriormente in gioco. Accettate positivamente ogni cambiamento.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox riguardante i segni d’Acqua con le previsioni per i Pesci. Questo sabato è un po’ sottotono, ma da qualche giorno finalmente il rinnovamento è iniziato. Il weekend porterà di nuovo a galla qualche reminiscenza del passato, cercate però di dedicarvi maggiormente al presente dando maggiore importanza alle persone che vi stanno accanto in questo momento. Il periodo è positivo anche per riproporre alcune richieste rifiutate in passato in ambito lavorativo, i progetti sono quindi favoriti sopratutto nella prossima settimana.

