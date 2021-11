Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 novembre 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox ci aiuta a cominciare la giornata odierna, accompagnando il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento esamineremo i segni di Aria e le indicazioni date dal noto astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Se non vedete l’ora di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Gemelli, Bilancia e Acquario per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 6 novembre 2021, non vi resta che andare avanti nella lettura e valutare se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia le previsioni del giorno

Cominciamo il viaggio nell’oroscopo Paolo Fox con il segno del Gemelli. I prossimi giorni saranno una fase dedicata alle valutazioni, un po’ di inerzia. Avrete modo di capire con maggiore chiarezza se un rapporto ha davvero senso che vada avanti oppure no. In ogni caso il fine settimana sarà teso, per cui è necessaria la giusta prudenza.

Ora invece tocca alle previsioni per coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. In amore manca chiarezza, sopratutto per le coppie che hanno già vissuto una crisi. Qualche problema di carattere economico o legato alla casa potrebbe generare agitazione, siate prudenti. Attenzione ad alcune novità riguardanti il lavoro, magari qualcuno potrebbe intraprendere una nuova strada, oppure scegliere di investire qualcosa con il partner. Mettete sempre il giusto impegno in ogni cosa.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Con l’Acquario chiudiamo l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. La stanchezza si fa sentire, ma il fine settimana prevede notizie interessanti. Spesso però questo senso di fatica vi genera fastidio, non trascurate quindi il fisico e magari alcune problematiche di carattere articolare. Attenzione particolare per quanto riguarda la sfera economica, non siete mai stati grandi gestori della finanza, per cui abbiate sempre la giusta cautela.

