Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia, Acquario: stelle…

Cosa dicono le stelle per coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Cancro, Bilancia e Acquario? L’Oroscopo Paolo Fox risponde a questa domanda con le sue previsioni per oggi, domenica 6 novembre 2022. L’astrologo ha illustrato le sue indicazioni nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, in particolare nella rubrica Latte Miele, soffermandosi su diversi aspetti, dall’amore al lavoro, così come su forma e salute. Cielo attivo per l’Ariete, questioni aperte per il Cancro, in ripresa la Bilancia, tensione per l’Acquario.

Ariete, chi vi ferma in questo periodo? Nessuno! Chi vi ferma è perduto, assicura l’oroscopo Paolo Fox. In molte occasioni, siete proprio voi a riversare sulla persona di sempre sensazioni e pregiudizi che l’altro non ha, però ricordate che questo cielo è estremamente attivo nella vostra vita e amplifica le situazioni, magari anche quelle di disagio: ecco perché tanti Ariete, in questi giorni, stanno facendo presente, anche in maniera piuttosto ostinata, quello che pensano. Certamente avere un oroscopo del genere porta anche una sorta di impeto verbale e fisico che non tutti accetteranno, ma siete fatti così: prendere o lasciare.

Cancro, non dovete lasciarvi dietro rimpianti o dubbi, perché quello che conta, in questo momento, è la vostra serenità: siete di fronte a una nuova fase che chiude le questioni aperte da molto tempo e Giove, anche se per poche settimane, vi dà più luce. Molti infatti noteranno, soprattutto quelli che hanno la possibilità di ottenere un riscontro diretto del proprio lavoro, che ci saranno delle cose in più e maggiori consensi. Se vi fidate di questa dolce Venere che vi guarda sorridendo, potrebbero nascere grandi opportunità anche in amore secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: il cielo di Bilancia e Acquario

Bilancia, sabato e domenica sono state giornate particolari e l’oroscopo Paolo Fox vi chiede: la Luna opposta ha avuto effetto? Vi siete trovati una persona contro? L’importante è che voi torniate in armonia, con il vostro mondo e il mondo esterno. Le nuove responsabilità pesano, ma vi rendono anche estremamente attivi. Ricordiamo che, per molti Bilancia, una vita equilibrata, tranquilla, può essere (soprattutto in gioventù) una meta importante, e poi nel tempo si capisce che invece si vorrebbe affrontare un’esistenza più avventurosa. I Bilancia ora stanno cercando delle emozioni diverse rispetto al passato e questo può essere bello, ma comportare anche dei rischi.

Acquario, questo stato di profonda tensione dev’essere tenuto sotto controllo fino al 16 novembre per l’oroscopo Paolo Fox. L’astrologia ha questo merito: ti dice quando è il momento di muoverti e quando invece è il momento di osservare. Secondo me, l’Acquario adesso dovrebbe capire cosa sta accadendo, senza fare azioni che potrebbero rivelarsi sbagliate o che potrebbero attivare delle polemiche. Quale navigante affronterebbe, con la propria nave, un mare in tempesta? Nessuno! Quindi se, in questi giorni, le onde sono alte, è meglio non imbarcarsi in qualche stupida polemica o prestare il fianco a persone che non meritano attenzione. Questo vale un po’ per tutto: amore, lavoro e così via.

