Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 novembre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Capricorno…

L’Oroscopo Paolo Fox torna, ma non a mani vuote: ci sono nuove previsioni, quelle per la giornata di oggi, domenica 6 novembre 2022. In questo approfondimento ci soffermiamo sulle indicazioni che riguardano Gemelli, Vergine, Sagittario e Capricorno. Le ha fornite nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, nella rubrica Latte Miele. Cosa bisogna aspettarsi? Qualche tensione per i Gemelli, mare agitato anche per i Vergine, giornate “combattive” per i Vergine, stanchezza nel weekend di Capricorno. Non un momento facile, ma scopriamo tutto…

Gemelli, questo è un momento in cui ce l’avete con qualcuno oppure pensate di fare un lavoro, anche importante, che non viene riconosciuto secondo l’oroscopo Paolo Fox. Davvero conviene aprire una rivalsa o una vertenza? Lo dico a coloro che si stanno arrabbiando sul serio: Marte nel segno amplifica tutte le emozioni, positive e negative, e siccome avremo questo pianeta a lungo nel segno, forse la cosa migliore sarebbe fare buon viso a cattivo gioco.

Vergine, bisogna pensare a quello che di buono c’è da fare, entro il 16 di questo mese. Siete nel bel mezzo di un mare agitato e dovete mantenere la vostra rotta, difendere le vostre radici: siete un segno di terra e quindi conta il vostro passato, quello che avete creato fino ad oggi e che forse qualcuno sta minando. In realtà, guardando le stelle di dicembre e del 2023, saranno poche le persone che vi metteranno in imbarazzo, tuttavia l’oroscopo Paolo Fox ricorda che, se ci sono degli squilibri in amore o sul lavoro, tra il 16 e il 30 di novembre potrebbero ripresentarsi: ecco perché sarebbe opportuno, fin da ora, cercare delle soluzioni importanti. Comunque siete sempre in pista!

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per Sagittario e Capricorno

Sagittario, l’oroscopo Paolo Fox non esclude che queste siano giornate di lotta, anche se, in realtà, avreste bisogno di qualche emozione in più. Però l’amore mi sembra un po’ spento o quantomeno c’è una situazione che è lontana dalle vostre esigenze e sul lavoro c’è qualche blocco, che potrebbe anche essere di tipo fisico. Diciamo che bisogna acuire l’intuizione, la capacità di generare qualche bella emozione, in modo tale che si possa superare, in maniera più serena, un periodo che vi vede un po’ agitati. C’è persino qualche Sagittario che pensa di voler cambiare tutto, gruppo o ruolo. La vita sempre uguale non vi piace, ma per il momento non si può cambiare.

Capricorno, superato il disagio e la stanchezza del fine settimana, ricordate che vi troverete di fronte a un lunedì e un martedì molto importanti secondo l’oroscopo Paolo Fox. Quindi, ancora per questa domenica, vi chiedo pazienza! Ricordiamo anche che decisioni e novità che riguardano il vostro mondo interiore e la vita privata saranno più facili da tirare fuori, entro la fine di dicembre. Oggi evitate il nervosismo con parenti, con il coniuge o i figli: con questi ultimi attenzione alle dispute! In realtà, in questo momento, la stanchezza si fa sentire.











