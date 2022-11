Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 novembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Pesci: stelle…

La domenica è arrivata e con essa il momento di mandare in archivio un’altra settimana, non senza l’aiuto dell’oroscopo Paolo Fox. Infatti, l’astrologo con le sue previsioni fornite su Radio Latte e Miele, nel corso della rubrica Latte Miele, ha fornito le indicazioni necessarie per vivere al meglio la giornata di oggi, domenica 6 novembre 2022, fondamentali anche in vista della nuova settimana. Cosa devono aspettarsi Toro, Leone, Scorpione e Pesci? Che giornata sarà secondo le stelle? Se per il Toro si aprirà una nuova fase a metà mese, per i Leone ci sono energia e nervosismo, mentre per Scorpione e Pesci sono in arrivo nuove emozioni…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-11 novembre 2022/ Previsioni per Leone, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Toro e Leone…

Toro, prima di fare gesti azzardati, passi falsi, aspettiamo la metà di questo mese, perché dal 16 partirà una fase diversa per la vostra vita secondo l’oroscopo Paolo Fox. A volte, in questi giorni, vi siete trovati e vi troverete sconcertati e confusi, ma dovete vivere la vostra vita tra le mille emozioni che esaltano anche la vostra amabilità e vi rendono più affascinanti persino quando vi arrabbiate. È un cielo che comunque crea qualche piccolo malinteso un amore. Ricordo quello che scriveva Henry Miller: “Confusione è una parola che abbiamo inventato per un ordine che non comprendiamo” e forse è proprio questo il problema: bisogna fermarsi un attimo e ragionare, su quelle che sono le cose più importati da fare e organizzare in vista del futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia, Acquario: stelle…

Leone, è probabile che i nativi del segno oggi abbiano tante cose da dire: c’è una bella energia e siete un po’ carichi di nervosismo. La paura dell’oroscopo Paolo Fox è che, tra lunedì e martedì, vi lasciate andare a qualche scontro che potrebbe essere diretto a una persona che non vi capisce oppure semplicemente a qualcuno che, nell’ambito del lavoro, non vi ha dato giustizia e anzi, magari si è messo anche contro di voi. Sarebbe possibile lasciarsi scivolare le cose addosso? Ve lo chiedo, perché altrimenti, fino a martedì, potrebbero nascere delle complicazioni. Conservate la calma e la lucidità così arriverete alla mossa giusta, senza troppo agitarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 novembre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Capricorno…

Scorpione e Pesci, che giornata sarà per l’Oroscopo Paolo Fox?

Scorpione, adesso sì che possiamo contare su emozioni importanti. Tutte le esperienze che avete fatto nelle ultime settimane, grazie a un viaggio, a un incontro, a una lettura o a un nuovo interesse, sono importanti e, dal punto di vista lavorativo, anche se c’è stato un ritardo nel presentare un certo progetto o programma, presto si arriverà a capo di una situazione decisamente valida secondo l’oroscopo Paolo Fox. Chi ha cambiato gruppo o ruolo non dico che si è pentito, ma probabilmente, entro la primavera del prossimo anno, cercherà un nuovo ordine.

Pesci, l’oroscopo Paolo Fox continua a vedere delle grandi opportunità in questo oroscopo: sarà la seconda parte di novembre a togliere qualcosa, poi però dicembre regalerà emozioni veramente molto importanti. State cercando di ritrovare un buon equilibrio, quindi è normale vivere settimane sì e settimane meno importanti. Più ci avviciniamo al 2023 e più arriverà un bell’equilibrio, un buon ottimismo, e smusserà tutte le spigolosità, caratteriali ed emotive, che ci sono state e sono nate, anche per difesa, negli ultimi tempi. Questo è un momento molto importante per tutti coloro che vogliono vivere una passione o rimettersi in gioco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA