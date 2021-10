Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 6 ottobre 2021.

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per l’Ariete la Luna ancora in posizione opposta opposta vi farà gradire meno alcune cose. La vostra forza è sempre la caparbietà, difficilmente vi arrendete davanti a queste difficoltà. Nei prossimi giorni avrete comunque l’occasione di rimediare nel giusto dei modi, in attesa delle ottime possibilità previste per il mese di maggio. Il ritorno di Venere in posizione favorevole darà maggiori benefici anche in ambito sentimentale.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox il periodo attuale è piuttosto particolare, alcuni impegni non vi hanno dato gli stimoli giusti. Determinati meriti lavorativi potrebbero essere riconosciuti a qualcun altro piuttosto che a voi, generandovi ulteriore agitazione. In amore qualche piccola discussione che potrà essere risolta nel fine settimana.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: il mese di ottobre può essere decisivo per le coppie con qualche problema. Nel fine settimana siate quanto più sinceri possibile, sopratutto se il vostro rapporto dura da tempo. Se non sopportate più l’oppressione e la troppa gelosia è il momento di farlo presente. Attenzione alla monotonia in ambito lavorativo.

