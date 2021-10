Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 6 ottobre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Per il Capricorno questo mercoledì sarà meno turbolento ma comunque complesso. La noia continua ad essere un problema per la vostra tranquillità, ma dopo un bilancio di fine anno le cose potrebbero migliorare. Non chiudete frettolosamente questioni aperte che potrebbero interessarvi per il prossimo anno. Chi è alle prese con questioni fa,ilari importanti deve cercare di affaticarsi meno.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: in questi giorni siete un po’ in ritardo rispetto alle tante cose che avete da fare. Siete un segno che pensa tanto al futuro, siete sempre proiettati a ciò che volete fare il giorno dopo e alle occasioni che volete cogliere. Tutto questo sovraccaricassi potrebbe far accumulare troppo stress. Nel complesso avrete comunque una giornata piuttosto attiva e positiva.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: alcune relazioni dovranno essere chiarite sotto diversi punti di vista. In particolare nell’ambito della vita di coppia potrebbero subentrare alcune situazioni spigolose. Cercate di non etichettare le persone in funzione di chi vi ha aiutato e chi no. Certamente dovrete cercare di allontanare situazioni che non giovano alla vostra stabilità e serenità. Il momento è fondamentale per chiarirvi con voi stessi in funzione del futuro.

