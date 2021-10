Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 6 ottobre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro lasciate passare con calma questa prima parte del mese. Con l’arrivo del sole in posizione favorevole alcuni progetti a cui lavorate da tempo potrebbero raggiungere un esito positivo. Se vi siete sentiti disorientati in questi giorni è normale, lasciate che il tempo faccia il suo corso. Nei rapporti interpersonali cercate di guardare meno al passato, date la giusta importanza al perdono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021/ Le stelle per Cancro, Leone e Vergine

Un monito per i nati sotto il segno del Leone: è il momento di razionalizzare i cambiamenti radicali che avete vissuto negli ultimi tempi. Gli ostacoli principali sono stati superati brillantemente, cercate di risolvere prima del fine settimana gli ultimi dettagli. Da giovedì l’amore tornerà protagonista grazia al ritorno di Venere.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 ottobre 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come a partire da giovedì potrebbero nascere alcune discussioni con il partner. La motivazione potrebbe essere il peso delle reciproche responsabilità. Le coppie maggiormente in crisi dovrebbe analizzare dal principio il rapporto. Attenzione ad alcuni impegni di lavoro che potrebbero richiedere maggiore impegno e responsabilità.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA