Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 6 ottobre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox il cielo attuale è abbastanza positivo, a vantaggio della buona riuscita di qualcosa che prima non aveva dato i giusti risultati. Attenzione a qualcuno che potrebbe cercare di crearvi problemi. Qualcuno a cui tenete davvero potrebbe necessitare delle giuste risposte da parte vostra. Siate meno opportunisti nei rapporti interpersonali.

Scorpione: cercate di accantonare la troppa gelosia e possessività. Col tempo rischiate di restare soli e di abbandonarvi al troppo isolamento. In amore per voi è fondamentale fidarsi, ma dare troppo spazio allo scetticismo potrebbe essere poco prudente. In questa settimana fate particolare attenzione proprio al rapporto con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: a breve tornerà Venere nel segno, ciò porterà maggiore libertà in ambito sentimentale. In favore avrete anche Giove e Saturno, a vantaggio di chi cerca maggiore chiarezza in ambito lavorativo. Avrete la possibilità di migliorare la vostra posizione lavorativa. Sono previste nuove emozioni e sensazioni per i cuori solitari, lasciatevi andare.

