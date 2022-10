Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2022/ Ariete, Toro e Sagittario: cosa c’è da sapere

Anche in questo giovedì 6 ottobre 2022 c’è l’Oroscopo di Paolo Fox a darci indicazioni e a spiegarci cosa possiamo attenderci da queste stelle. Per l’Ariete, le complicazioni sono tante ma questo segno preferisce fare e stancarsi piuttosto che rimanere fermo ad aspettare. Il Leone ha Venere favorevole e ora potrà prendere decisioni importanti anche in amore. Bisogna però fare attenzione alle finanze con varie spese da affrontare. Il Sagittario vivrà una giornata con un po’ di caos. Potrebbero esserci dei momenti di tensione tra familiari e anche in amore se c’è stata qualche incomprensione.

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre: Ariete, c’è qualche piccolo intralcio

Ariete, anche in questi giorni l’impegno non manca ma è proprio per questo motivo che ti senti finalmente forte. Quando fai, stai meglio. Anche se le complicazioni sono tante, l’idea di stare in attesa che alcuni eventi cambino o che qualcuno ti dica cosa fare, non ti piace. Preferisci essere tu padrone del tuo destino e dunque essere protagonista della tua vita, anche se c’è da superare qualche piccolo intralcio. Novità in arrivo, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di giovedì: Leone e Sagittario, attenzione…

Leone, una importante scelta può essere fatta entro 10 giorni anche in amore, con Venere favorevole. Se un amore è in bilico oppure hai conosciuto da poco una persona, lasciati andare all’ottimismo. Negli ultimi 10 giorni di ottobre però potresti pensare che certe cose non vanno bene o rivedere alcuni aspetti della tua relazione. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: controlla bene le finanze. Questa parte centrale di ottobre è interessante, ma negli ultimi giorni del mese bisognerà affrontare una sorta di spesa.

Sagittario, possibile che in questa giornata ci sarà un po’ di caos. Settembre è stato un mese un po’ strano per te. Alcune strane si sono chiuse, sul lavoro molti non hanno ricevuto un rinnovo che aspettavano e hanno dovuto rivedere un po’ tutta la propria vita. Questa giornata è un po’ particolare, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Stasera e domani potrebbero tornare ad esserci dei piccoli momenti di tensione, soprattutto con alcune persone della famiglia. Per questo le stelle raccomandano massima cautela, in particolare se in amore c’è stata qualche incomprensione.











