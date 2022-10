Anche in questo giovedì l’Oroscopo di Paolo Fox, sui canali di Radio Latte Miele, ci dà qualche indicazione. Per il Cancro ci sono ancora tensioni ma è importante non far pesare all’amore e al rapporto quelle che sono le preoccupazioni. Lo Scorpione invece vive un buon momento con i sentimenti che ora sono ricambiati. Sul lavoro forse c’è qualcosa da voler cambiare e guardarsi intorno resta la cosa migliore. I Pesci hanno la Luna nel segno e questo aumenta la positività, ma forse anche la tensione, con possibili problemi sul lavoro.

Cancro, le tensioni ci sono ancora ma ottobre potrebbe essere il mese in cui stoppi definitivamente in progetto che non va avanti come dovrebbe. Trovare un nuovo equilibrio non è facile, ma l’importante è non riversare le tensioni in amore, altrimenti si rischia di fare danno. Molte tensioni che adesso sembrano difficili da affrontare, torneranno più semplici da gestire, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: ci vuole un po’ di pazienza.

Scorpione, il cielo parla di sentimenti ricambiati! Se c’è una persona che ti interessa, frequentala di più perché dal 23 ottobre il Sole entrerà in Scorpione insieme a Venere e dal 29 anche Mercurio sarà in Scorpione. Questo cielo parla di buone speranze e di molta voglia di amare. Inoltre Giove assumerà un aspetto interessante proprio dalla fine di ottobre. Ci sono molti Scorpione che vogliono cambiare qualcosa nel lavoro e si aspettano qualcosa di meglio e magari stanno facendo ricerche per proporsi altrove, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, oggi la Luna oggi entra nel tuo segno zodiacale. Questo significa che grazie al suo transito aumenterà la positività, ma anche la tensione. Infatti, se hai problemi sul lavoro e la vita professionale è in subbuglio e devi fare troppe cose, non sarà semplice gestire il tutto. A volte ti dispiace non ricevere il giusto apprezzamento per quello che fai e pensi che ci siano persone contro di te. L’Oroscopo di Paolo Fox comunque dice che Mercurio tornerà in aspetto neutrale da lunedì. Dunque se devi affrontare delle discussioni di lavoro e c’è qualche contrasto, dalla prossima settimana tutto andrà meglio e potrai chiarire le varie situazioni. L’amore è nella norma, ma sicuramente meno scomodo rispetto a settembre. Infatti le coppie che hanno discusso possono tornare sui propri passi mentre chi ha chiuso una storia è pronto a guardare oltre.











