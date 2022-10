Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2022/ Il cielo di Gemelli, Bilancia e Acquario

Tanti pianeti e tante novità per i segni di aria in questo giorno, come ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi, i Gemelli possono sorridere: presto arriveranno novità importanti e cominceranno vari transiti belli come quello di Mercurio che si unirà a Sole, Luna, Venere, Marte e Giove. Per la Bilancia, c’è il Sole nel segno ma non solo: anche Venere sarà molto attiva e presto potrebbero arrivare belle novità. Per l’Acquario, questo cielo nasce con la Luna nel segno zodiacale. Presto questo segno potrà risolvere problemi personali e trovare addirittura l’amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi: Gemelli, pianeti favorevoli

Oroscopo Paolo Fox Gemelli 6 ottobre

Gemelli, c’è un impegno, un evento, un qualcosa di importante in vista? È probabile, perché per te sono previste novità importanti. Il 10 ottobre Mercurio inizia un transito bellissimo e quindi intorno al 14 ci saranno Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte e Giove favorevoli nel segno. Per questo la prossima settimana si prospetta un grande successo. Adesso, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox, sei più forte anche per quanto riguarda le imprese d’amore: tornerai protagonista grazie alle stelle.

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre: Bilancia e Acquario, che pianeti!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia 6 ottobre

Bilancia, questo cielo ti vuole bene! Il Sole è nel segno ma non solo. Venere è e sarà molto attiva nei tuoi confronti, mentre ci sarà poi Mercurio che entrerà nel tuo spazio da lunedì 10. C’è veramente un grande fermento che farà da contraltare a questa opposizione di Giove che crea ostacoli da superare, anche se il peggio è passato. Maggio e giugno sono stati mesi pesanti pesanti per te, anche per la salute, per la tua energia. Novità e buone proposte arriveranno entro il 23, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Acquario 6 ottobre

Acquario, questo è un cielo che nasce con la Luna nel tuo segno zodiacale. In questo mese c’è una sorta di elettricità nell’aria: questo significa che anche gli amori possono essere importanti in questi giorni e un’amicizia forse può diventare qualcosa di più. Le settimane da lunedì 10 in poi saranno una migliore dell’altra, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox! In particolare dal 10 al 23, alcuni Acquario potranno risolvere un problema personale o fare un incontro speciale. Per te varie occasioni in vista.











