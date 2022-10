Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: le previsioni

Questa giornata come andrà per i segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele. Per il Toro ora la situazione è migliore dopo mesi difficili: le cose sono più chiare adesso ma oggi la Luna, nella prima parte della giornata, non sarà semplicissima da affrontare. La Vergine è leggermente più motivata ma anche in questo caso occhio alla Luna, che nella seconda parte della giornata non sarà proprio positiva. Il Capricorno avrebbe bisogno di più tranquillità perché spesso ci sono dei momenti di scontro. Occhio anche all’amore: bisogna dedicare più spazio ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2022/ Ariete, Toro e Sagittario: cosa c'è da sapere

Oroscopo Paolo Fox oggi: Toro, situazioni chiarite

Oroscopo Paolo Fox Toro

Toro, ora la situazione è più serena perché negli ultimi mesi hai chiarito varie situazioni che erano rimaste in sospeso. Se infatti c’era un conto rimasto aperto, adesso è stato chiarito e questo vale anche per i sentimenti. La giornata di oggi vede al mattino una Luna dissonante, ma nel pomeriggio ci sarà un ritorno in scena, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione, quindi: se devi affrontare problemi di un certo peso, il consiglio è quello di aspettare la serata e parlare di ciò che non ti convince.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 ottobre 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: in amore...

Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre 2022: Toro e Vergine, il futuro

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vergine, questo cielo ti trova un po’ più motivato. Hai molta capacità di fare le cose, però, probabilmente perché sei un po’ stanco o perché non ci sono tante motivazioni, ultimamente hai riflettuto molto su alcune scelte fatte nel passato chiedendoti se queste siano state un po’ azzardate. Comunque la giornata di oggi è piuttosto intrigante al mattino però nel pomeriggio la Luna andrà in opposizione. Cerca dunque di riposarti nella seconda parte della giornata.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Capricorno, hai grandissimi progetti per il futuro ma ottobre è un mese di scontri anche per te. Forse ti troverai a lottare con persone che non sono d’accordo con te. Inoltre è molto probabile che tu debba programmare un nuovo assetto e trovare la persona giusta di cui fidarti anche sul lavoro. Questa situazione di incertezza durerà fino a domenica 23, perché dal 24 al 31 di ottobre l’Oroscopo di Paolo Fox parla di tante problematiche già risolte. Anche se sei molto forte, non manca qualche momento di agitazione e soprattutto di scontro con chi non la pensa come te. In famiglia avresti bisogno di più tranquillità: chi ha una storia da molto tempo deve dedicare un po’ più di spazio ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 ottobre 2022/ Pianeti di Toro, Vergine e Capricorno













© RIPRODUZIONE RISERVATA