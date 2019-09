Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 6 settembre 2019: Sagittario, Capricorno, Scorpione, Pesci

Oroscopo oggi venerdì 6 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, venerdì 8 settembre 2019. Come ogni giorno il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere da vicino cosa ha scritto, analizzando il suo discorso segno per segno. L’Ariete vede la Luna toccare il settore del lontano. Per questo sono giorni di intensi spostamenti. Il Toro guadagna con queste stelle, ma dipende anche da che partenza si è trovato a combattere. I Gemelli invece sono arrabbiati e devono fare attenzione a quello che capita. Il Cancro è pronto a fare tante cose, deciso a raggiungere risultati grazie alla determinazione e alla forza di volontà. Il Leone potrebbe partire bene in questo weekend anche grazie a un’ottima Venere. Tra i Leone chi si vuole sposare è favorito, forse è davvero giunto il momento di fare il grande passo. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

È il momento per l’oroscopo di Paolo Fox di analizzare i segni di Ariete, Toro, Cancro e Gemelli. L’Ariete ha una Luna che tocca il settore del lontano, per questo motivo ora per l’Ariete sono giorni di spostamenti e contatti. Più ci si muove e meglio è, si sa che si è persone che non stanno mai con le mani in mano. Il Toro con questo oroscopo guadagna ma dipende tutto da come si è messi. Se c’è una causa in corso il segno sarà sicuramente arrabbiato ma entro fine anno è in arrivo un lieto fine. Chi ha ricevuto lettere spiacevoli ora potrà rimediare. C’è da dire che proprio a livello burocratico e legale si potrebbero avere buoni consigli. I Gemelli sono arrabbiati o attenti a quello che capita nel lavoro, si deve stare attenti se si è chiusa un’attività, attenzione se c’è stata necessità di spendere di più. Il Cancro in queste giornate è chiamato a fare tante cose, in modo non tanto rilassato. Ogni cosa che viene assegnata deve essere conquistata e quindi si è sempre un po’ in ansia da prestazione.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Passiamo ora per l’oroscopo di Paolo Fox a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario a volta tende a lasciarsi andare troppo e chi ha vissuto un amore un po’ particolare in agosto parallelamente a una storia già presente ora ci si trova in un impiccio. In amore si deve essere più presenti. Bisogna cercare di vivere un week-end più tranquillo anche se c’è sempre la tendenza a voler uscire fuori dal seminato. I Capricorno sono contenti di pensarla in un certo modo ma non ci si confronta con gli altri. Ci vuole doppia prudenza se si frequenta un altro Capricorno. L’Acquario deve recuperare la forza che un po’ è mancata nell’agosto scorso. Addirittura c’è chi ha avuto problemi psicosomatici, spesso lo stress crea molti fastidi allo stomaco ma anche ad altri punti del corpo. Attenzione alle irritazioni e ai fastidi che possono nascere con questa posizione di Marte. In amore dopo le tensioni e le lontananze di agosto si recupera. I Pesci non sono sconfitti sono solo messi da parte, c’è bisogno di un po’ di mesi d’attesa per recuperare in attesa del prossimo anno. È come se si dovesse lottare contro qualcuno e ci si sente vittime di un’ingiustizia. Non è il momento migliore per parlare di sentimenti alzando il tono. Bisogna cercare di fermarsi e di ragionare perché non c’è ancora una svolta. Se c’è un ex che rompe le scatole o problemi nel lavoro bisogna cercare di fare ora scivolare le cose addosso.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Infine analizziamo per l’oroscopo di Paolo Fox i segni di Leone, Bilancia, Vergine e Scorpione. Il Leone questo fine settimana parte bene e c’è una buona Venere. La Vergine è costruttiva, si è segni che amano costruire la propria vita con un mattone dopo l’altro e gli altri danno tutto quello di cui si ha bisogno. Cemento e mattoni. La Bilancia non si rende molto conto di quello che vive, con la responsabilità di un incarico importante manca il tempo per capire se è giusto o meno fare tutte le cose che si stanno facendo. Si è sotto torchio e non c’è via di uscita ora. Probabile che si verrà chiamati a fare cose importanti e che qualcuno contesti i risultati. In amore ci vuole pazienza in più. Lo Scorpione può risvegliare i sentimenti nel fine settimana, si va incontro ad un autunno molto importante, già da settembre c’è forza in più. Per il lavoro i nuovi esperimenti sono favoriti. Non bisogna essere troppo irruenti e in amore c’è stata troppa agitazione lo scorso agosto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA