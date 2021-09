Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 settembre 2021/ Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento troveranno spazio i segni di Fuoco, con le indicazioni dell’astrologo fornite a Radio Latte e Miele. Se non vedete l’ora di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 6 settembre 2021, a coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario, allora non vi resta allora che procedere con la lettura delle previsioni di oggi…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone?

Il focus sui segni di Fuoco dell’oroscopo Paolo Fox si apre con l’Ariete, che deve cercare di risolvere piccoli problemi che non sono tanto marginali. Più che altro c’è come un accumulo di incomprensioni, per qualcuno anche debitucci, che bisogna cercare di superare. Tu sei audace, ma adesso dovresti cercare di essere un po’ più temperante e riflessivo. Ancora una volta prudenza in amore, anche se la seconda parte della settimana andrà meglio. Forse ami tanto una persona, ma ti sei sentito più preso da problemi legati al quotidiano.

Ora è il momento di scoprire le indicazioni dell’oroscopo di Paolo Fox per chi è nato sotto il segno del Leone. L’astrologo spera che non debba discutere in continuazione, perché questo è un periodo in cui sia il lavoro sia l’amore devono essere portati avanti con il solito grande coraggio. Qual è il vero problema? Il denaro. Soprattutto ricorda che questo Saturno in opposizione per molti Leone è stato in qualche modo artefice di un cambiamento non desiderato: un ciclo di lavoro si è concluso e c’è chi si è dovuto inventare qualcosa di nuovo e chi invece magari ha dovuto proprio giocare di nuove strategie. L’amore non è impossibile da raggiungere.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox per quanto concerne i segni di Fuoco si chiude con le previsioni per il Sagittario. All’astrologo viene in mente un film di tanto tempo fa che si chiamava “Il senso della vita”: ecco il Sagittario spesso si chiede che senso abbia la vita. È certo però che questo segno nella vita non può avere solo obblighi, non può avere solamente delle tensioni ed ecco perché, dopo un periodo di grande stanchezza e forse di scarsa visibilità, in cui forse te la sei presa anche con chi non ti ha scelto per fare una cosa e ti sei sentito vittima di un’ingiustizia, adesso devi assolutamente evadere dalle tensioni negative. A questi dinamici influssi si aggiungono anche quelli di un buon aspetto di Venere che ancora aiuta. Questo periodo rende emozionanti i nuovi amori.



