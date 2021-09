Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 settembre 2021/ Cancro, Pesci e Scorpione: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox ci riserva anche oggi, lunedì 6 settembre 2021, le sue previsioni per tutti gli appassionati dell’astrologia. Nello specifico, in questo approfondimento ci concentreremo sui segni d’Acqua, grazie alle indicazioni fornite dall’astrologo stesso nel corso del suo intervento su Radio Latte e Miele. E allora cosa prevedono le stelle per i nati Cancro, Pesci e Scorpione per la giornata odierna? Troverete la risposta nelle righe che seguono…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Pesci?

Apriamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Acqua con le previsioni per il Cancro. “Da venerdì Venere inizia un transito molto, molto importante. Se ci sono stati dei battibecchi o anche delle preoccupazioni (penso alle coppie che stanno mettendo su casa, hanno speso) si potrà vivere un po’ meglio. Ora gli obblighi sono arrivati, c’è un obbligo d’amore nei confronti della persona che ami e questo cuore passionale permette anche di fare qualcosa in più. Per esempio, in questo momento, potresti dare appuntamento a una persona che ti piace e il weekend sarà importante”.

Cosa devono aspettarsi oggi coloro che sono nati sotto il segno dei Pesci? È importante adesso recuperare amore e soprattutto fiducia in sé stessi. Il segno dei Pesci spesso dà l’idea di essere molto forte, si mostra con un certo aplomb, soprattutto gli uomini, ma ricordiamo che questo segno è governato da Nettuno, quindi quando si trova un po’ in un angolo, quando può confidare a se stesso le proprie timidezze, inizia a pensare di non avere fatto le cose per bene. Magari alcuni hanno anche paura della solitudine, per questo hanno esagerato in amore: non bisogna temerla, tanto più che Venere, dal giorno 10, invita ad amare, quindi gli incontri delle prossime settimane saranno importanti. Chi ha vissuto una crisi deve superarla, senza piangere sul latte versato. Passioni in vista per chi libera il proprio cuore.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda i segni d’Acqua si chiude con lo Scorpione. “Si libera di un peso e io mi auguro che tu abbia fatto una scelta di lavoro. Venere è sempre più vicina al tuo segno zodiacale: per chi non ha un amore, per chi si è separato, per coloro che aspettano un’occasione per amare, può essere il segnale giusto l’ingresso di Venere, dal 10 molto attiva. Chiaro che questo risveglio emotivo, sentimentale, dev’essere gestito senza paure. Quindi non giocare in difesa, non è che devi lanciarti col primo arrivato, però non fare di tutta l’erba un fascio: se pensi che tutti non siano adattabili o amabili, rischi di perdere tanto tempo. Per le coppie di lunga data, che poggiano su solide basi, è tempo di fare scelte”.



