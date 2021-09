Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 settembre 2021/ Gemelli, Acquario, Bilancia: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox non solo ci fanno compagnia anche in data odierna, ma forniscono a tutti gli appassionati di astrologia le indicazioni su come affrontarla. In questo approfondimento specifico scopriremo allora cosa devono aspettarsi i segni di Aria, quali sono le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori tramite le frequenze di Radio Latte e Miele. Siete nati sotto i segni di Gemelli, Acquario, Bilancia? Se volete scoprire che cosa prevedono gli astri per la giornata di oggi, lunedì 6 settembre 2021, allora procedete con la lettura…

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Acquario: le previsioni del giorno

Apriamo subito le danze dell’oroscopo Paolo Fox con il segno dei Gemelli e le indicazioni che li riguardano. Partono un po’ sottotono, ma questo non è un caso, perché quasi sempre, nelle ultime settimane, ti è capitato fra lunedì e martedì, di perdere colpi. Le conoscenze avvengono: Venere è ancora intrigante e chi ha incontrato un amore nella seconda metà di agosto ora è decisamente più passionale. Non rifiutare un dialogo sincero: anche il compagno più ostinato sa ragionare di fronte a chi è disponibile.

Ora invece è arrivato il momento di scoprire le previsioni che riguardano i nati sotto il segno dell’Acquario. Sente che c’è bisogno di fare un po’ di chiarezza e in questo momento tu stai pensando: questa cosa non voglio più farla e la stai facendo lo stesso. C’è una forte contraddizione: può riguardare l’amore, può riguardare il lavoro. Dentro di te dici “basta!”, all’esterno non riesci a dire stop. Chi è un po’ più folle, diciamo così, riesce a uscire da questo tunnel di incomprensioni, tuttavia sappiamo che il fine settimana ha portato molto stress e bisogna recuperare.

Bilancia, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Con la Bilancia completiamo l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Avrà una Luna molto attiva, Venere uscirà dal segno però bisogna capire cos’ha combinato (spero) di buono nella tua vita. Gli incontri degli ultimi mesi sono stati importanti: c’è sempre un’esigenza di rinnovamento che riguarda il lavoro. Io noto una grande differenza a livello astrologico: Marzo e Aprile sono stati mesi di blocco, di paura, di chiusura di rapporti, ma pare che adesso ci siano dei segnali nuovi e novità positive da seguire.



